TODA “JOYA”! LA ROMA TORNA ALLA VITTORIA CONTRO L’EMPOLI GRAZIE A UNA MAGIA DI DYBALA E A UNA RETE DI ABRAHAM SU ASSIST DELL’ARGENTINO (CHE HA COLPITO ANCHE UN PALO). CLAMOROSO: UN TIFOSO SI IMBUCA NEI FESTEGGIAMENTI DOPO LA RETE DELL'INGLESE – FINALE THRILLING CON PELLEGRINI CHE SBAGLIA UN RIGORE, IL PALO DI AKPA AKPRO (POI ESPULSO). LA ROMA A MENO UNO DA MILAN, NAPOLI E ATALANTA CHE DOMENICA SARÀ ALL'OLIMPICO. IL ROMANISTA MASSIMO GHINI A DAZN: “CHE FATICA MA QUESTA VITTORIA E’ UNA CAREZZA ALL’ANIMA”

La Roma batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della sesta giornata della Serie A 2022-2023 e si mette alle spalle la pesante sconfitta di Udine e il brutto esordio in Europa League in casa del Ludogorets. I giallorossi salgono ora a un solo punto di distanza dal terzetto composto da Napoli, Atalanta e Milan che guida la classifica. Un successo marchiato dalla Joya che è l'unico a brillare in una serata in cui gli altri giallorossi si sono accesi ad intermittenza.

dybala abraham empoli roma

Al Castellani la Roma infatti parte subito bene trascinata da un Paulo Dybala che sembra ispirato e dopo appena sei minuti ha la prima occasione per passare in vantaggio con la zampata dell'argentino che termina però sul palo. Passano dieci minuti e la Joya tira fuori la specialità della casa: controllo delizioso e conclusione a giri di sinistro da fuori area con il pallone che si infila sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo all'incolpevole Vicario.

Lo svantaggio sveglia però i padroni di casa che, soprattutto con le iniziative di Parisi sulla corsia mancina, mette i brividi a Rui Patricio salvato dal palo sul colpo di testa di Satriano mentre i giallorossi costringono Vicario ad un provvidenziale intervento dopo una pregevole combinazione tra il solito Dybala e Lorenzo Pellegrini. La difesa della Roma non sembra però in grande serata e così qualche minuto prima dell'intervallo arriva il pareggio dei toscani: Stojanovic mette in area un cross non irresistibile dalla trequarti, i centrali giallorossi bucano l'intervento e si fanno sorprendere da Bandinelli che di testa sigla il gol dell'1-1.

empoli roma

Nella ripresa la Roma prende in mano il pallino del gioco senza però impensierire più di tanto Vicario mentre l'Empoli con le sue veloci ripartenze sembra essere più pericoloso andando anche vicino alla rete del vantaggio con l'inserimento di Lammers il cui tiro a botta sicura sfiora il palo e si spegne sul fondo. Ci pensa però ancora una volta Paulo Dybala a riportare avanti i giallorossi: l'ex Juventus disorienta due avversari con una finta e serve un pallone con il contagiri a Tammy Abraham che si fa trovare pronto all'altezza del secondo palo e deve solo depositare in porta la palla per il gol che vale il 2-1.

Passano cinque minuti e la Roma ha la grande occasione per chiudere il match: Ibanez viene steso in area e l'arbitro concede il calcio di rigore, sul dischetto ci va Lorenzo Pellegrini che però centra in pieno la traversa sprecando il match-point. L'Empoli prende coraggio e va vicino al pareggio con la potente conclusione del neoentrato Akpa Akpro (poi espulso dall'arbitro Marinelli dopo aver consultato il Var e rivisto l'azione al monitor per un brutto fallo in attacco) che si stampa sul palo.

mourinho dybala

Nel finale i giallorossi, in superiorità numerica, vanno vicini al gol del 3-1 con il giovane Bove (subentrato al posto di Dybala) che si vede respingere la sua conclusione da distanza ravvicinata dal un prodigioso intervento di Vicario che poco dopo si ripete su Belotti. All'Empoli non basta l'orgoglio per evitare la sconfitta.