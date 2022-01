11 gen 2022 19:05

TODT A FIANCO DI BINOTTO PER TORNARE A VOLARE? LA FERRARI SI RIORGANIZZA, UN RUOLO CENTRALE PER IL NUOVO AD BENEDETTO VIGNA CHE RIVOLTA MARANELLO COME UN CALZINO IN SINTONIA CON JOHN ELKANN – LA STRUTTURA PIU' SNELLA, LE FUNZIONI CHE FARANNO RIFERIMENTO A VIGNA E I NUOVI MANAGER - MATTIA BINOTTO RESTA A CAPO DELLA GESTIONE SPORTIVA. L’IDEA SAREBBE QUELLA DI AFFIANCARGLI COME CONSULENTE TODT, VENERATO CAVALLO DI RITORNO…