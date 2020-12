Da www.corrieredellosport.it

Nuove rivelazioni sulla storia d'amore tra Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona. La soubrette ha ammesso a Grand Hotel che la passione con l'ex calciatore è sbocciata nel 1991, quando lui era ancora sposato con Claudia Villafane, dalla quale ha avuto le figlie Dalma e Giannina.

All'epoca Maradona giocava ancora con il Napoli e ha incontrato Carmen ad una festa. "Diego non era bellissimo, ma aveva tutti quei riccioli scuri, un sorriso ammaliante e un corpo muscoloso che lo rendevano molto sexy.

Lui fece il primo passo. Quella sera, prima di andarsene, mi si avvicinò e mi domandò se volevo rivederlo in un posto meno affollato. Io, che ero già cottissima, risposi di sì e così ci siamo dati appuntamento per l'indomani in un albergo vicino alla stazione", ha ricordato la Di Pietro. È così iniziata una liaison segreta durata circa un anno e mezzo.

Le notti di Carmen Di Pietro e Maradona

"Io e Diego ci vedevamo in media 4-5 volte al mese, di solito al pomeriggio. Ma il massimo era quando riuscivamo a passare la notte insieme: stavamo abbracciati a guardare il cielo dalla terrazza dell'albergo come due adolescenti. Diego era così felice quando succedeva...

Si sarebbe inventato di tutto pur di vedermi. Una volta è persino scappato dal ritiro dicendo che doveva correre da un parente malato. "Rischierei tutto per te", mi disse", ha confidato Carmen Di Pietro. La 55enne riusciva a darsi appuntamento con El Pibe de Oro grazie alla complicità di un'amica, l'unica a sapere dell'intera faccenda. "Diego chiamava lei, le diceva l'ora e il posto, poi io chiamavo la mia amica e lei mi riferiva tutto. E ha funzionato perché nessuno si è mai accorto di nulla", ha spiegato la Di Pietro.

Non ci sono foto di questa storia segreta

Della love story tra Diego Armando Maradona e Carmen Di Pietro non esistono foto. "Gli unici a sapere erano i dipendenti degli alberghi in cui andavamo e sono sicura che Diego sapeva come garantirsi il loro silenzio. Io, da parte mia, non avevo alcun interesse a chiamare i fotografi. Ero così imbambolata da Maradona che mi bastava averlo tra le braccia. Perché in privato lui era quasi meglio che in campo", ha assicurato la Di Pietro, all'epoca agli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

"Diego era molto passionale. Ricordo una votla arrivò in hotel in anticipo: io stavo facendo il bagno, quando sentii suonare alla porta. Andai ad aprire tutta insaponata pensando fosse il cameriere invece mi trovai davanti lui. "Posso continuare a insaponarti?", mi disse. E tornammo nella vasca", ha aggiunto l'ex concorrente del Gf Vip.

Carmen Di Pietro ha lasciato Maradona

Carmen Di Pietro ha inoltre chiarito di non aver mai saputo nulla della dipendenza di Maradona dalla cocaina: "Non ha mai sniffato o fatto qualcos'altro di equivoco davanti a me, al massimo ha bevuto qualche cocktail". In più è stata la Di Pietro a chiudere la relazione clandestina: "A un certo punto volevo di più. Ero stanca di dovermi nascondere, volevo vivere il nostro amore alla luce del sole".

