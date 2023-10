18 ott 2023 10:06

TONALI, L’AFFARE SI INGROSSA - L’EX CENTROCAMPISTA ROSSONERO CONFESSA DI AVER PUNTATO SUL MILAN, SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA: “ORA RISCHIA UNA SQUALIFICA PIÙ LUNGA”. MA NON CI SONO ELEMENTI PER L’ILLECITO SPORTIVO. QUELLO CHE INTERESSA ALL’ACCUSA È CHI FOSSE DIETRO I SITI DI SCOMMESSE ILLEGALI. FAGIOLI HA DETTO NELLA SUA CONFESSIONE CHE TONALI GLI HA FATTO REGISTRARE L’ACCOUNT SU ICEBET E GLI HA SUGGERITO PER PRIMO I CONTATTI. I PM VOGLIONO CAPIRE SE TONALI FOSSE L’ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA IL MONDO DEI CALCIATORI, VISTI COME POLLI DA SPENNARE, E QUELLO DEGLI SCOMMETTITORI…