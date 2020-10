21 ott 2020 21:04

TONFO REAL – CLAMOROSO A MADRID: LO SHAKHTAR FLAGELLATO DAL COVID FA LO SGAMBETTO AI BLANCOS (DOPO ESSERE STATO AVANTI 0-3 NEL PRIMO TEMPO) – E’ CRISI PER LA SQUADRA DI ZIDANE REDUCE IN CAMPIONATO DALLA SCONFITTA INTERNA CONTRO IL CADICE E ATTESO DAL BARCELLONA. SI COMPLICA IL GIRONE PER L’INTER – BERGOMI IN DIRETTA "SKY": “LA SQUADRA DI CONTE NON DEVE SBAGLIARE. CON IL ‘GLADBACH E’ SUBITO UNA PARTITA DECISIVA”