TORNA LA SERIE A E LO CAPISCI DALLE POLEMICHE SU JUVE-NAPOLI E ORSATO - FA DISCUTERE IL RICORSO ACCOLTO PER VICTOR OSIMHEN, CHE POTRÀ QUINDI GIOCARE CONTRO I BIANCONERI SABATO ALLO STADIO DIEGO MARADONA – IL CONTESTATO ARBITRO INVECE SARA' CHIAMATO A DIRIGERE UNA PARTITA DELL’INTER A TRE ANNI DI DISTANZA DA QUEL FAMOSO INTER-JUVENTUS CON IL CASO DELLA MANCATA ESPULSIONE DI PJANIC...

osimhen espulso contro il venezia 4

ACCOLTO IL RICORSO PER OSIMHEN

Valerio Piccioni per www.gazzetta.it

Victor Osimhen potrà giocare Napoli-Juventus di sabato allo stadio Diego Maradona. Lo ha deciso la Corte d’Appello della Figc riformando la sentenza pronunciata dal giudice sportivo che aveva squalificato per due giornate l’attaccante nigeriano per “aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

osimhen espulso contro il venezia 3

DETTAGLI

La sanzione per Osimhen per la manata su Heymans si è quindi esaurita con lo stop contro il Genoa e quindi ora l’attaccante torna abile e arruolato. Il Napoli, assistito dall’avvocato Mattia Grassani, aveva preparato il ricorso dopo la decisione del giudice, presentando una documentazione, anche video, per alleggerire la posizione del suo calciatore, citando alcuni precedenti in cui per circostanze simili, si era scelto per una punizione più morbida.

osimhen espulso contro il venezia 1

Osimhen sarà quindi a disposizione di Spalletti per la sfida alla Juve di Allegri. E nella giornata in cui ha visto ridotta la squalifica, Osimhen si è tolto anche la soddisfazione di risultare decisivo per la Nigeria che ha vinto 2-1 in casa di Capo Verde, nella corsa ai Mondiali di Qatar2022. Osimhen alla mezz'ora ha segnato il gol del pari dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa.

ORSATO TORNA AD ARBITRARE L’INTER

DA www.corrieredellosport.it

INTER JUVENTUS - ARBITRO ORSATO

Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia ad arbitrare la partita tra Napoli e Juventus nella terza giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Con lui gli assistenti Passeri e Costanzo, quarto uomo Ayroldi mentre al Var ci sarà Mariani. E' stata invece assegnata a Daniele Chiffi di Padova l'altra sfida di vertice, Milan-Lazio: assistenti Liberti e Galetto, quarto uomo Zufferli, al Var Mazzoleni. Il programma della terza giornata si aprirà sabato alle ore 15 con Empoli-Venezia, diretta da Rapuano.

orsato pjanic inter juve

Marini di Roma 1 arbitrerà Atalanta-Fiorentina (sabato alle 20.45), mentre la sfida tra Sampdoria e Inter, in programma domenica alle 12.30, è stata affidata a Orsato, che torna ad arbitrare i nerazzurri dopo il contestato derby d'Italia con la Juve a San Siro del 24 aprile 2018. Designati infine Pairetto per Cagliari-Genoa, Guida per Spezia-Udinese, Aureliano per Torino-Salernitana, Sozza per il posticipo di domenica sera alle 20.45 tra Roma e Sassuolo e infine Pezzuto per Bologna-Verona, partita in programma lunedi' alle 20.45.

il servizio de le iene su inter juventus orsato siparietto tra orsato e ronaldo

ORSATO AL VAR ORSATO E IL CARTELLINO ROSSO A VECINO IN INTER JUVENTUS ALLEGRI E IL FRATELLO DI ORSATO ronaldo e orsato