TORO SEDATO – URBANO CAIRO A TU PER TU CON I TIFOSI DEL TORINO SU INSTAGRAM: “DEVO VENDERE? GUARDA CHE POI TE NE PENTIRESTI” – URBANETTO REPLICA SUI SOCIAL ALLE CRITICHE: "QUANDO ARRIVAI, LA SOCIETA' IN DIECI ANNI AVEVA DISPUTATO SETTE CAMPIONATI IN SERIE B. L'ANNO SCORSO INVECE SIAMO ARRIVATI SETTIMI. POTEVO ESSERE UN GRANDE PRESIDENTE? HO SEMPRE TEMPO PER RECUPERARE..."

Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

C' è un mondo, quello dei social, dove i filtri saltano, i freni anche. Questo mondo diventa un frullatore e, in questo mondo, il Toro ed il suo presidente Urbano Cairo hanno l' indice dei tifosi (non tutti, ma quasi) puntato addosso.

La partita, o meglio la sfida, è aperta e un po' a sorpresa, comunque controcorrente, Cairo decide di giocarla con chi non va oltre il limite invalicabile della critica.

Questione di fatturati «...per favore venda il Toro, glielo chiede uno che è sempre stato dalla sua parte...», scrive «andreaactis3103».

E, ancora: «Qui (lo scatto è una foto con i figli prima di Toro-Siena di sette anni fa, ndr) credevamo ancora in te... ora sta a te recuperare o passare», la riflessione di «cavallottofabrizio».

Cairo legge e risponde.

«Guarda che poi ti pentiresti... quando arrivai il Toro in dieci anni ne aveva disputati sette in serie B. L' anno scorso invece siamo arrivati settimi», così al primo affondo. «Credevate in me? Il settimo posto dell' anno scorso non è niente male considerando che chi è arrivato prima di noi fattura 2-3-4-5 volte noi. Ad eccezione dell' Atalanta», così alla seconda stoccata.

Asticella alzata Il Toro è arrivato settimo e dopo l' estate, ai primissimi rovesci, è come se di quel settimo posto non ci fosse più traccia nella memoria.

La colpa? Un' asticella delle ambizioni alzata ad una velocità non in sintonia, forse, con la reale dimensione della squadra: i 27 punti di questo girone di andata sono gli stessi di un campionato fa, ma il peso specifico è diverso, diverse le condizioni ambientali, diverso il valore della concorrenza.

Risposte ai contestatori Cairo accetta il confronto a tutto campo. «Poteva essere un grande presidente, invece ha mortificato in modo misero le speranze che un' intera tifoseria aveva riposto in lei», il messaggio di «alanford2106». «Posso sempre recuperare...», scrive il presidente che spiega il calo di affluenza allo stadio sottolineando come «il Delle Alpi era un impianto da 60 mila posti con 15 mila in Curva Maratona. Il Grande Torino ha 6 mila posti in Maratona...».

Ultimo flash, il caso degli ultrà della curva Primavera sottoposti a Daspo. «Io non c' entro nulla - così Cairo - e ho sempre accettato le critiche e le contestazioni. Mai vorrei che un tifoso del Toro fosse daspato. Anche se mi contesta. Sono per la libertà nella mia tv, nei miei giornali e ovviamente allo stadio».

Al Grande Torino è come giocare controcorrente. Il Toro ha lo stesso volto di un anno fa, le aspettative che lo circondano no.

