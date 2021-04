TORTELLO RIPIENO FERRARI - L'ANNUNCIO DI JOHN ELKANN: "A FINE MAGGIO RIAPRE IL RISTORANTE CAVALLINO DI MARANELLO CON I PIATTI DI CHEF BOTTURA" – IL NUMERO 1 DELLA FERRARI, A MARGINE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI, RICORDA ANCHE LE INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA MODA (A METÀ GIUGNO VERRÀ LANCIATA LA NOSTRA PRIMA COLLEZIONE LUXURY UOMO E DONNA) E SULLA PARITA’ DI RETRIBUZIONE TRA UOMO E DONNA…

Da gazzettadimodena.it

john elkann bottura

La ripartenza dei ristoranti dopo le zone rosse e arancioni, dovrebbe coinvidere con la partenza del nuovo ristorante Il Cavallino gestito da Massimo Bottura.

L'annuncio è stato dato da John Elkann a margine dell'assemblea dei soci Ferrari. Il presidente Ferrari ha infatti annunciato che lo storico ristorante Cavallino di Maranello, in particolare, «riaprirà le porte a fine maggio: la storia e la tradizione del ristorante sono state reinterpretate in una moderna trattoria modenese grazie alla collaborazione del celebre architetto India Mahdavi, mentre lo chef stellato Michelin Massimo Bottura- ricorda Elkann- contribuirà con il suo virtuosismo gastronomico per un'esperienza culinaria unica».

ferrari

Non solo. «a metà giugno- continua Elkann in assemblea- lanceremo la nostra prima collezione Luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari, che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online.

La collezione racconterà i valori distintivi di Ferrari, quindi artigianalità, eleganza e innovazione, e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo».

ferrari bottura

Intanto, il 2020 ha portato altri risultati. a luglio Ferrari è stata la prima azienda italiana a ricevere la certificazione della fondazione equal salary, con sede in Svizzera, come riconoscimento per la pari retribuzione di donne e uomini per ruoli e attività equivalenti.

Ma «abbiamo anche aumentato il nostro sostegno alla comunità locale, attraverso il nostro contributo a una serie di iniziative concentrate principalmente sull'istruzione», evidenzia il presidente-Ceo che aggiunge: «coerentemente con la nostra forte convinzione nella sostenibilità ambientale, come azienda ci impegniamo a diventare pienamente 'carbon-neutral', attraverso azioni dirette e indirette entro il decennio»

enzo ferrari al ristorante cavallino ferrari bottura massimo bottura