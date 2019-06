TOTTI, ANCORA UNA NOTTE DA RE - SHOW AL FORO ITALICO CON FIGO E CASSANO MA DRIBBLA LE DOMANDE SU DE ROSSI E SUL NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA – LUCA TONI SCATENATO SU DE ROSSI. E SUL SESSO PRIMA DELLE PARTITE - IL TIFOSO LAZIALE BRIGA FESTEGGIA IL RINNOVO DI SIMONE INZAGHI, “IL NOSTRO FERGUSON”. E SU PATTY PRAVO DICE… FOTO+VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Francesco Persili per Dagospia

francesco totti foto mezzelani gmt 057

“Pallotta fagli il contratto…”. Ma non da direttore tecnico, da calciatore. Finisce tra cori e battute “la Notte dei Re”. Non sono bastate le magie e i 4 gol di Francesco Totti, alla fine la vittoria contro la squadra di Figo non è arrivata. “Ci sono abituato…”, l’ex capitano giallorosso commenta con ironia la partita di calcio a sei a scopo benefico tra leggende e vecchie glorie andata in scena al Centrale del Foro Italico di Roma.

Zaccardo non scende in campo per un problema al ginocchio ma guardando Totti, Pirlo, Zambrotta, Materazzi, Perrotta, Toni, Peruzzi, non può fare a meno di rievocare la cavalcata mondiale del 2006: “Dobbiamo andare fieri della Coppa del Mondo. Se pensiamo che Messi e CR7 non sono mai riusciti a vincerla…”. Gli fa eco Luca Toni che a Dagospia rivela: “E’ bello ritrovarci tutti assieme in serate come questa. Anche se non ci frequentiamo spesso noi campioni del mondo siamo molto legati. Abbiamo una chat in comune, il più attivo è il capitano, Fabio Cannavaro, anche se è in Cina…”

la notte dei re foto mezzelani gmt 294

A Roma l’ex bomber ha giocato solo sei mesi ma a vedere l’accoglienza al Foro è come se a Roma si fosse fermato 20 anni. Sulla vicenda De Rossi la mette giù chiara: "Penso che ci sia rimasto molto male. Sappiamo quanto era tifoso. Poi è chiaro che se lui vuole continuare a giocare e ci sono dirigenti che non lo ritengono più adatto per la squadra del futuro le strade si dividono. Ma questo epilogo non fa bene né a Daniele, né alla società”.

Un addio che ha avuto una coda di inchieste e veleni. “Roma è una piazza particolare e ora ne stanno venendo fuori di tutti i colori. Bisogna capire quello che è successo veramente ma a me dispiace perché De Rossi poteva restare anche per fare da chioccia nello spogliatoio”.

francesco totti foto mezzelani gmt 051

Si parla di leadership naturale e della sua capacità di trasmettere senso di appartenenza. “Molti stranieri quando vengono in Italia devono capire la città, la squadra. Ma questo vale anche per gli italiani. Io, ad esempio, conoscevo la Capitale e il suo pubblico ma quando sono arrivato, Daniele e Totti mi hanno spiegato cosa voleva dire giocare nella Roma. E’ molto importante avere calciatori nello spogliatoio che sappiano esercitare il ruolo di leader e insegnino agli altri cos’è il romanismo”. L’attaccante parla della canzone “fantastica” che gli hanno dedicato in Germania (“Luca Toni, numero 1") e sul sesso prima delle partite mantiene una posizione cauta. “Quando giocavo io, si andava molto in ritiro e possibilità di farlo non c’erano. Ma anche quando restavi in casa, dipendeva dal momento…Differenza sul tema tra Italia e Germania? Nessuna”

vincent candela mezzelani gmt 017

Mentre Figo saluta ai microfoni di 'Sky Sport' l’arrivo di Conte all’Inter (“E’ una buona notizia per gli interisti ma poi si sa che l’allenatore dipende dai risultati”) e Aquilani vota De Zerbi per la panchina della Roma, sugli spalti del Centrale viene avvistato, oltre al sottosegretario Valente e al presidente della Figc Gravina, anche uno scatenato Radja Nainggolan che intona cori in onore di Totti ma non quelli stracult dedicati al bomberissimo Borriello.

ilary blasi foto mezzelani gmt 024

Finisce 17-11 per Figo e company. “Non c’è bisogno di ricordarlo”, scherza l’ex Capitano giallorosso che dribbla le domande sul caso De Rossi e sul nuovo allenatore giallorosso (“Tra poco, tra poco…”). “Avrei preferito vincere piuttosto che fare gol. Scherzi a parte, la serata è andata bene. Roma risponde sempre alla grande per questi progetti di solidarietà (l’incasso dell’evento sarà devoluto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, ndr) e ne siamo orgogliosi. Penso che è sempre bello vedere questi grandi campioni, anche se giocare a sei, con le sponde, è dura, si corre di più…". Poi rilancia la sfida a Figo per "la rivincita" a Madrid e in attesa del varo dell’Europeo o del Mondiale di calcio a sei tra leggende, rivela chi ha messo nel mirino per l’edizione dell’anno prossimo: "Del Piero o Shevchenko”

stankovic totti foto mezzelani gmt 027

Malagò scherza con Ilary e le fa una linguaccia, Umberto Gandini, già dg del Milan ed ex ad della Roma, parla di De Rossi (“Non mi permetto di giudicare le scelte del club”) e della finale di Champions tra Liverpool e Tottenham: “Non è stata una bella partita, la gara è stata molto condizionata dal rigore all’inizio che ha permesso ai Reds di speculare sul risultato.

Difese chiuse e centrocampisti incapaci di saltare l’uomo. Ma alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più nella stagione. Il Liverpool ha fatto 97 punti in campionato, in Champions ha eliminato Bayern e Barcellona…” 30 anni fa al posto di Klopp c’era Sacchi e invece dei Reds la coppa dalle grandi orecchie veniva alzata dal Milan. Una vittoria rivoluzionaria per il calcio italiano e mondiale. “Il successo di Barcellona contro la Steaua ha rappresentato l’apice della prima parte dell’impero berlusconiano. Ha portato un grande cambiamento nel calcio. Su quel successo è iniziata l’epopea di una squadra e di una società che ha sempre avuto nel suo dna le grandi vittorie in campo europeo”.

marco bussetti e giovanni malagò foto mezzelani gmt

Tra le leggende rossonere che hanno legato il proprio nome alle vittorie in Champions c’è anche Gattuso che ha lasciato il Milan non prima di aver rinunciato a due anni di stipendio per far pagare lo staff: “Stile Milan ma anche stile Rino. Si è comportato da gran signore dopo aver fatto un lavoro al di sopra delle aspettative. Ha portato a termine una stagione con tanti problemi centrando il quinto posto, un buonissimo risultato sportivo. Poi ha preferito uscire dalla “porta grande” compiendo una bellissima scelta a favore dei propri collaboratori…”

francesco totti foto mezzelani gmt 050

Di Gattuso si parla anche per la panchina della Roma mentre Briga, tifoso della Lazio, festeggia il rinnovo di Simone Inzaghi: “E’ il nostro Sir Alex Ferguson, deve restare altri 20 anni”. Il cantante si fa portavoce di un calcio selvaggio e sentimentale, per dirla con lo scrittore madridista Javier Marias: “E’ una bellissima storia d’amore quella tra Inzaghi e la Lazio, l’importante è che continui a lungo”.

L’ex concorrente di Amici, tra i migliori della Nazionale cantanti nella Partita del cuore, parla anche dell’esperienza con Patty Pravo a Sanremo: “Siamo due ingestibili ma al Festival ci siamo gestiti a vicenda…”. Dai duetti in musica a quelli calcistici tra Totti e Cassano: “Antonio resta il più forte di tutti”...

totti cassano

la notte dei re

