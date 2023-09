TOUCHE’! LA RICONOSCETE DAL BIANCO E NERO DELL’ABBRONZATURA? IN PEDANA E’ UNA VENERE MA SUONA ANCHE IL PIANOFORTE DALL’ETÀ DI SEI ANNI E SI È DIPLOMATA AL CONSERVATORIO. LA SUA FOTO IN COSTUME HA MANDATO IN TILT I PIPPAROLI SOCIAL: “SEI DA SPORT ILLUSTRATED!” – E C’E’ CHI LANCIA IL SONDAGGIONE: “CHE TAGLIA DI REGGISENO PORTA?”. DI CHI SI TRATTA? PS. IL FIDANZATO E' PIU' VINCENTE DI LEI...

Commenti alla foto di RossellaFiamingo su Instagram

ROSSELLA FIAMINGO

Campionessa in pedana e grande gnocca in costume! Sei da Sport Illustrated!

Gregorio Paltrinieri beato te ,se sbagli qualche gara ti voglio bene lo stesso e ti capisco

Domani posso venire in spiaggia a metterti la crema...lo faccio gratuitamente

Rosselli' qui si zoomma alla grande sulle bombe

Che taglia di reggiseno porta secondo voi?

ROSSELLA FIAMINGO

Da sportitalia.it

La Venere della scherma. Così è stata soprannominata Rossella Fiamingo ed è sufficiente osservarla per capirne i perché: una campionessa mondiale, un asso nella spada e al contempo un’atleta di grande talento, semplicemente irresistibile. Un lustro imprescindibile dello sport italiano, eccellenza che purtroppo le giovani leve faranno fatica a raggiungere.

ROSSELLA FIAMINGO

Nata nel 1991, la Fiamingo è originaria di San Giovanni La Punta, piccolo paesino di poche anime situato nella provincia di Catania ma famoso in tutto lo stivale per i suoi celebri canestrelli al ragù. La passione per la scherma di Fiamingo scaturisce grazie a suo padre che, a soli sette anni, decide di portarla nella palestra medesima in cui si allenava il fratello Alessandro. Quel momento è stato cruciale, un colpo di fulmine.

ROSSELLA FIAMINGO

Dal 1998 non ha più abbandonato la spada o sciabola che dir si voglia, allenandosi con il maestro Sperlinga (curiosa l’assonanza con Splinter delle tartarughe ninja) che ha poi continuato a seguirla nel corso degli anni. Una figura importante per la campionessa, che in più occasioni ha speso bellissime parole nei suoi confronti.

Quel che ha prodotto questo prezioso sodalizio è divenuto storia degli anni Dieci del nostro Paese. Fiamingo ha vinto l’oro individuale ai Mondiali di scherma, nel 2014 a Kazan che nel 2015 a Mosca. Dopodiché ha vinto l’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, la prima medaglia olimpica al femminile nella storia nazionale.

rossella fiamingo 4

Fioretto ma anche musica: suona il pianoforte dall’età di sei anni e si è diplomata al conservatorio. Per giunta, durante la preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è pure laureata in Dietistica presso l’università di Catania, con una tesi dal titolo Alimentazione e sport agonistico, il ruolo del dietista nella scherma.

Rossella Fiamingo infiamma la spiaggia

rossella fiamingo paltrinieri

La campionessa è inoltre molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove vanta un cospicuo numero di follower tra i quali alcuni di essi si elevano addirittura al ruolo di suoi adepti. Tra questi fa spesso capolino anche una persona di grande rilevanza massmediatica: si tratta di Diletta Leotta, con cui ha un rapporto strettissimo. Le due sono inseparabili e spesso volentieri condividono sui social momenti felici insieme.

rossella fiamingo 9

In quest’ultimo post però notiamo Fiamingo da sola, a riflettere sul tempo perduto: l’estate è ormai alle spalle e, per Fiamingo così come per tutti, la sua dipartita si porta sempre appresso qualche rimpianto. “Ad agosto, bei tempi quando il venerdì era un giorno di vacanza” si legge come didascalia al post in questione. Va da sé che neppure il costume sia in grado di contenere tutta questa nostalgia.

rossella fiamingo gregorio paltrinieri 5 rossella fiamingo gregorio paltrinieri 4

rossella fiamingo 7 rossella fiamingo 8 rossella fiamingo gregorio paltrinieri 1 rossella fiamingo 2 rossella fiamingo 5 rossella fiamingo 6 rossella fiamingo 18 rossella fiamingo 19 rossella fiamingo 17 rossella fiamingo 16 rossella fiamingo 15 rossella fiamingo 13 rossella fiamingo 12 rossella fiamingo 11 rossella fiamingo 10 leotta jacobs fiamingo rossella fiamingo 1 LEOTTA FIAMINGO JACOBS E NICOLE rossella fiamingo gregorio paltrinieri 3