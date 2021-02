25 feb 2021 10:46

TRAGEDIA PER ALISSON: IL PADRE MUORE AFFOGATO IN BRASILE, A 300 CHILOMETRI DA PORTO ALEGRE – IL CORPO DEL PAPA’ DEL PORTIERE DEL LIVERPOOL È STATO RITROVATO SENZA VITA DA UNA SQUADRA DI VIGILI DEL FUOCO NEI PRESSI DI UNA DIGA. L’UOMO SECONDO QUANTO RIFERISCE LA POLIZIA LOCALE È ANNEGATO IN UN AREA DEL RANCH DI FAMIGLIA…