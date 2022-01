25 gen 2022 10:40

TRAGEDIA IN COPPA D’AFRICA – 8 PERSONE, TRA CUI UN BAMBINO DI 6 ANNI, SONO RIMASTE UCCISE DALLA FOLLA ALLO STADIO DI YAOUNDE' IN CAMERUN DURANTE LA PARTITA TRA I PADRONI DI CASA E LE ISOLE COMORE – LA RESSA È STATA CAUSATA DALLE PERSONE SENZA BIGLIETTO CHE HANNO CERCATO DI FORZARE L’INGRESSO – 38 PERSONE SONO RIMASTE FERITE, DI CUI 7 IN GRAVISSIME CONDIZIONI - LE VITTIME POTREBBERO ESSERE ANCHE DI PIÙ RISPETTO ALLE STIME ATTUALI, MA SERVIRÀ TEMPO PER STABILIRLO… - VIDEO