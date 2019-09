TRAGEDIA IN SPAGNA: E’ STATA TROVATA MORTA VICINO MADRID L’EX SCIATRICE BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA - LA DONNA, BRONZO AD ALBERTVILLE NEL 1992, ERA SCOMPARSA IL 23 AGOSTO E DA ALLORA CENTINAIA DI POLIZIOTTI, VIGILI DEL FUOCO E ERANO STATI IMPEGNATI NELLE RICERCHE – ANCORA DA CHIARIRE LE CAUSE DEL DECESSO

L’ex sciatrice spagnola Blanca Fernández Ochoa, 56 anni, scomparsa il 23 agosto, è morta. Il suo corpo è stato ritrovato da una guardia civile fuori servizio questa mattina sulla cima di La Peñota, a Cercedilla (Madrid). La notizia è stata confermata ai giornalisti dai due portavoce della polizia nazionale e anche la famiglia Fernández Ochoa, che si trovava in una tenda nell’area di coordinamento del parcheggio di Las Dehesas, è stata subito informata. L’area in cui è stato trovato il corpo è a circa due ore dal luogo in cui è stata trovata l’auto della Fernández Ochoa, a Las Dehesas. Non sono ancora state chiarite le cause della morte.

La denuncia della scomparsa di Blanca, prima spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi invernali con il bronzo nello slalom conquistato ad Albertville 1992 (in coppa del Mondo ha vinto 4 gare), era stata presentata il 23 agosto dalla figlia. Le forze dell’ordine avevano trovato la sua auto nel Parco Naturale Dehesas, vicino a Cercedilla e Fuenfria, nella Sierra de Madrid, in una zona dove di solito ci sono molte macchine parcheggiate dagli escursionisti. A quel punto sono cominciate le ricerche, alle quali hanno partecipato 100 agenti della polizia nazionale, altre centinaia di guardie civili, 25 vigili del fuoco, 60 volontari della protezione civile e 11 agenti della polizia locale. Inoltre sono stati impiegato droni, elicotteri, cani addestrati per seguire le persone e la cavalleria.

