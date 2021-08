TRAVASO DI BILES – COSA C’E’ DIETRO LE OLIMPIADI DA INCUBO DELLA GINNASTA AMERICANA CHE HA CONQUISTATO COMUNQUE UNA MEDAGLIA DI BRONZO ALLA TRAVE? OLTRE AL PROBLEMA DEI "TWISTIES" C’E’STATO ANCHE UN LUTTO IN FAMIGLIA. E’ MORTA LA ZIA. “FISICAMENTE E MENTALMENTE NON ERO NELLA GIUSTA CONDIZIONE E NON VOLEVO METTERE A RISCHIO LA MIA SALUTE. NON VALE LA PENA”

Quella di Simone Biles è stata un'Olimpiade molto complicata. Dopo tanti forfait in diverse gare, con la notizia del problema dei "Twisties", la ginnasta americana è riuscita comunque a chiudere conquistando una medaglia di bronzo nella trave. Tramite un'intervista però è emersa un'altra storia che ha reso i giorni ai Giochi di Tokyo un vero incubo per la Biles.

Il motivo dei problemi alle Olimpiadi

"Mi sono svegliata due giorni prima della gara nella trave e ho ricevuto la notizia della morte di mia zia. Voi giornalisti non avete idea di cosa stiamo passando.", le sue parole confermate anche dall'allenatrice Cecile Canqueteau-Landi a People: "Quando l'ho scoperto ho detto 'Oh mio Dio. Questa settimana deve finire presto'. Lei ha detto che non c'era nulla che potesse fare da lì, quindi avrebbe finito le gare e sarebbe tornata subito a casa.". La Biles poi ha parlato anche dei suoi problemi fisici:

“Non è stato facile per me ritirarmi da quelle gare, ma fisicamente e mentalmente non ero nella giusta condizione e non volevo mettere a rischio la mia salute. Non vale la pena. la mia salute fisica e mentale sono più importanti delle medaglie che potrei vincere. Aver ricevuto l'autorizzazione per la gara nella trave è stato importantissimo per me. Pensavo di andarmene senza una medaglia. È stata una lunga settimana che almeno ho chiuso con una gioia. Adesso tornerò a casa e mi occuperò del resto.".

