IL TRISTE RECORD DEL “VECCHIETTO” IBRA – A 41 ANNI E 5 MESI, ZLATAN IBRAHIMOVIC È DIVENTATO IL GIOCATORE PIÙ ANZIANO A DISPUTARE UNA PARTITA DI QUALIFICAZIONE DI UN EUROPEO. MA LA FESTA PER IL PRIMATO È STATA ROVINATA DA LUKAKU, CHE HA SEGNATO LA TRIPLETTA CON CUI IL BELGIO HA STESO LA SVEZIA – POKER DELLA FRANCIA ALL'OLANDA: DOPPIETTA DI MBAPPÉ, MAIGNAN PARA UN RIGORE – UN ASSIST DI KOSTIC E UN GOL DI VLAHOVIC LANCIANO LA SERBIA CONTRO LA LITUANIA – VIDEO

Estratto dell’articolo di Jacopo Manfredi per www.repubblica.it

mbappe e griezmann in francia-olanda 4-0

La Francia vicecampione del mondo fa subito la voce grossa all'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024. Travolge (4-0) l'Olanda e parte nel migliore dei modi. […]

Il primo gol è arrivato già al 3' grazie a un sinistro sul primo palo di Griezmann su centro dalla sinistra di Mbappé. Il raddoppio 5' dopo: su una punizione-cross dalla destra di Griezmann, Cillessen è uscito male facendo carambolare il pallone addosso a Upamecano che ha insaccato. Al 21' ecco il 3-0: su lancio di Tchouameni, Kolo Muani ha fatto velo per Mbappé che si è presentato solo davanti alla porta e di destro ha infilato Cillessen sul primo palo.

zlatan ibrahimovic in svezia-belgio

Nel finale lo stesso Mbappé, promosso capitano da Deschamp, si è tolto la soddisfazione di realizzare la personale doppietta con un bel destro in diagonale dal limite dopo una serie ubriacante di fine e controfinte che hanno ingannato Timber. La magica serata dei Bues è stata completata al 95' da Maignan che ha parato un rigore a Depay. […]

romelu lukaku autore di 3 gol in svezia belgio

Trascinata da un redivivo Lukaku, autore di una tripletta, inizia bene anche il Belgio di Domenico Tedesco che sorprende (0-3) la Svezia a Stoccolma rendendo amara la storica serata di Zlatan ibrahimovic che, entrando al 73', è diventato, a 41 anni 5 mesi e 21 giorni, il giocatore più vecchio a disputare una partita di qualificazione di un Europeo, spodestando Dino Zoff che il 29 maggio 1983 aveva giocato proprio contro la Svezia a 41 anni 3 mesi e 1 giorno. […]

dusan vlahovic in gol in serbia-lituania 2-0

[…] nel gruppo G tutto facile per la Serbia che con un gol per tempo (2-0) supera la Lituania di Gineitis. Ha aperto le marcature (16′) Tadic su cross dalla sinistra di Kostic, ha chiuso i conti in avvio di ripresa (53′) Vlahovic, a segno con un bel sinistro in girata sotto la traversa su assist dalla sinistra di Tadic. […]

ibrahimovic e lukaku in svezia-belgio romelu lukaku autore di 3 gol in svezia-belgio