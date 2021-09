28 set 2021 13:06

TU MI ESPELLI, IO TI MENO! – IN UN MATCH DI PRIMA CATEGORIA IN PIEMONTE TRA PARUZZARO E OLEGGIO CASTELLO, L’ARBITRO ESPELLE L’ALLENATORE DEGLI OSPITI CHE RISPONDE TIRANDOGLI UN PUGNO IN FACCIA – IL DIRETTORE HA SUBITO SOSPESO LA GARA E ASSEGNATO LA VITTORIA A TAVOLINO PER L’OLEGGIO CASTELLO - IL TECNICO BOXEUR: "NON CERCO GIUSTIFICAZIONI PERCHÉ…" – VIDEO