TU QUOQUE, ALVARO? - LA JUVE PERDE 4-0 IN AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID ALLA CONTINASSA - I BIANCONERI SCONFITTI DA UNA TRIPLETTA DELL'EX MORATA - UNA BRUTTA SCONFITTA PER I BIANCONERI, A MENO DI UNA SETTIMANA DALL'INIZIO DEL CAMPIONATO - ALLEGRI FINISCE NEL MIRINO DELLE CRITICHE DEI TIFOSI E DELLA DIRIGENZA: DOPO IL MATCH CI SAREBBE STATO UN CONFRONTO TRA "ACCIUGHINA" E IL PRESIDENTE ANDREA AGNELLI PER… - VIDEO

1. JUVE-ATLETICO 0-4

Da www.tuttosport.it

Una brutta Juve, senza idee e ancora imballata dalle fatiche del precampionato cade rovinosamente contro l'Atletico Madrid alla Continassa, perdendo 4-0: tripletta di uno strepitoso Morata, che da ex punisce i suoi vecchi compagni, aumentando il rammarico di Allegri per non averlo più in squadra, e sigillo finale al 91' di Cunha.

Un test del genere e un risultato così pesante, uniti alla scarsa pericolosità offensiva che ha dimostrato la squadra in tutta la partita, accrescono le preoccupazioni del tecnico bianconero a una settimana dall’inizio del campionato, il 15 agosto contro il Sassuolo. Morata segna in tutti i modi: di sinistro scappando in profondità e infilando Szczesn (che para un rigore a Joao Felix nel primo tempo), dopo un doppio dribbling ai danni di Bonucci e Bremer, e di testa da rapace.

2. JUVENTUS, AGNELLI HA DECISO: SUMMIT CON ALLEGRI DOPO LA BATOSTA

Simone Guadagno per www.serieanews.it

Juventus, dopo la batosta è arrivata la decisione definitiva del presidente Andrea Agnelli. Incontro con Max Allegri nel post partita. La Juventus di Massimiliano Allegri è uscita sconfitta pesantemente dalla gara amichevole contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il 4-0 firmato da Alvaro Morata, ex della gara ed autore di una tripletta, e da Cunha non è affatto piaciuto alla dirigenza ed ai tifosi bianconeri.

Non a caso, infatti, su ‘Twitter’ sono spopolate le critiche contro l’allenatore della Juventus Max Allegri, finito nell’occhio del ciclone dopo la gara di questa sera. Una batosta che la Juve deve dimenticare in fretta, perché alle porte c’è la gara contro il Sassuolo, la prima di campionato, dove sarà fondamentale non sbagliare.

Subito dopo la sconfitta, non a caso, sembrerebbe essere andato in scena un episodio totalmente inaspettato. La dirigenza, capitanata dal presidente Andrea Agnelli, avrebbero incontrato il tecnico Massimiliano Allegri.

Il motivo? Il 4-0 non è andato giù ai dirigenti del club piemontese che hanno avuto un faccia a faccia con l’allenatore. Come riferisce ‘Sky Sport, però, Allegri non sembra essere a rischio: Agnelli avrebbe deciso di puntare su di lui con fermezza. Si tratterebbe, dunque, di un semplice colloquio tra le parti per fare il punto della situazione.

