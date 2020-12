12 dic 2020 23:32

TUTTA L’ITALIA PIANGEVA PAOLO ROSSI TRANNE I LADRI CHE HANNO SVALIGIATO LA CASA DI PABLITO DURANTE IL FUNERALE - AL RIENTRO DA VICENZA NELL'AGRITURISMO IN TOSCANA, VICINO AREZZO, LA MOGLIE FEDERICA HA TROVATO IL CAOS. SONO STATI PORTATI VIA ALCUNI GIOIELLI, TRA QUESTI UN OROLOGIO DELL'EX ATTACCANTE. PER FORTUNA NON SONO STATI RUBATI I CIMELI SPORTIVI DELL'EX CALCIATORE…