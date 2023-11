TUTTI A PREOCCUPARSI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ITALIA DI SPALLETTI A EURO 2024, MA RISCHIAMO DI ARRIVARE ALLE OLIMPIADI SENZA SQUADRE AZZURRE - A 8 MESI DA PARIGI 2024, IL BILANCIO DELL'ITALIA DEGLI SPORT DI SQUADRA È PREOCCUPANTE - LE NAZIONALI DI VOLLEY, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, DEVONO SPERARE NEL RIPESCAGGIO ATTRAVERSO IL RANKING MONDIALE, QUELLA DI BASKET MASCHILE DEVE COMPIERE IL MIRACOLO IN UNO DEI QUATTRO TORNEI CHE SI GIOCHERANNO POCHI GIORNI PRIMA DI PARIGI, QUELLA DI PALLANUOTO...

Estratto dell'articolo di Mattia Chiusano per “la Repubblica”

Sapevamo fare squadra, e ora andiamo in ordine sparso? Non ci sono solo i due Mondiali di calcio mancati dall’Italia, e la faticosa rincorsa all’Europeo ereditata da Spalletti. Ad Atene, quasi vent’anni fa, l’Italia aveva otto squadre alle Olimpiadi. […]

Già a Tokyo nell’ultima edizione olimpica le squadre sono scese a sei, senza neanche una medaglia: nessuna ha superato i quarti di finale.[…] Nonostante il titolo mondiale nel volley del gruppo di De Giorgi, l’argento iridato della pallanuoto nel 2022, quando mancano otto mesi a Parigi 2024 il bilancio degli sport di squadra azzurri è inquietante: zero squadre qualificate.

Per diverse ragioni, e ancora qualche possibilità di redenzione c’è per rientrare in gioco: difficile immaginare che le due nazionali di volley non siano tra le cinque ripescate attraverso il ranking mondiale. Ma in certe discipline la condanna è ormai certa, e quel che impressiona è il confronto con il resto del mondo. […]

Nel calcio maschile, […] nell’Europeo under 21 qualificante, non è stata l’Italia a prendersi il pass ma Israele.Una delle tante anomalie che in casa azzurra fanno sospettare una crisi: è davvero così?

La perdita più dolorosa è proprio questa, perché il calcio manca ormai alle Olimpiadi dal 2008 (e il Mondiale dal 2014). […] Non era male […] il gruppo che ha giocato gli ultimi Europei Under 21 che garantivano quattro posti per Parigi, ma pure Paolo Nicolato ha fallito perdendo contro la Norvegia […]

Meno si poteva chiedere alle ragazze: si sono battute perdendo contro Svezia e Spagna nella Nations League, ormai non possono qualificarsi. Come il basket femminile, mentre per i canestri maschili la star Simone Fontecchio e il ct che ad Atene era in campo, Gianmarco Pozzecco, sono chiamati a un altro miracolo in uno dei quattro tornei che si giocheranno pochi giorni prima di Parigi, […]

Meno stretto il cammino della pallanuoto, che parte però da un’incognita enorme: si giocheranno gli Europei in Israele dal 3 al 16 gennaio? Assegnano un posto, altrimenti ce ne saranno quattro da prendersi nei Mondiali di febbraio a Doha. Il volley invece è l’immagine di un movimento vincente che non ha saputo giocare su più tavoli nell’estate decisiva. Incredibile essersi ridotti a contare sul ranking per essere ripescati il 24 giugno: ma Mazzanti, ex ct delle donne, ha sbagliato tutto quel che poteva perdendo Europei, qualificazione diretta e panchina, mentre i campioni del mondo di De Giorgi sono arrivati cotti al preolimpico in Brasile, perdendo contro avversari largamente alla portata come Germania e Cuba (loro sì freschi).

