TUTTO IL MONDO È PAESE - ANCHE IN SPAGNA SCOPPIA UN CASO PER I RAPPORTI CONTROVERSI TRA ULTRAS E CLUB - DURANTE IL DERBY CONTRO IL REAL, SOSPESO PER IL LANCIO DI OGGETTI DEI SUPPORTER "COLCHONEROS" CONTRO IL PORTIERE COURTOIS, "EL CHOLO" E IL CAPITANO DEI BIANCOROSSI, KOKE, HANNO AVUTO UN COLLOQUIO CON ALCUNI MEMBRI DEL GRUPPO ULTRÀ "EL FRENTE", POI A FINE PARTITA IL TECNICO HA ACCUSATO IL BELGA DI AVER ISTIGATO I TIFOSI: "LA GENTE NON SI ARRABBIA DA SOLA" - "AS": "TRA IL FRONTE C'È GENTE PERICOLOSA, NON PARLIAMO DI SEMPLICI HOOLIGANS E IL SOSTEGNO DI SIMEONE LI FA CRESCERE…"

diego simeone

(ANSA) - Legami controversi tra le squadre di calcio e i tifosi non solo in Serie A. In Spagna infatti è polemica per i rapporti tra il tecnico argentino dell'Atletico Madrid Diego Simeone e i supporter della curva: il quotidiano sportivo scrive che il legame tra "Simeone e il Fronte, riferendosi anche al derby tra Atletico e Real sospeso per le intemperanze dei tifosi in particolare per il lancio di oggetti sul campo nella zona del portiere Courtois, si rafforza a vicenda. Nei momenti difficili che ha vissuto, l'allenatore ha sempre trovato l'appoggio dei tifosi radicali".

thibaut courtois diego simeone

E anche in occasione del derby di domenica segnato dagli incidenti, As sottolinea che il Simeone "è uscito come un fulmine per andare a parlare con la Curva, insistendo poi più e più volte sull'atteggiamento di Courtois". "La gente non si arrabbia da sola, non è giusto, ma noi protagonisti non aiutiamo quando provochiamo e poi le persone si arrabbiano" aveva detto il tecnico dell'Atletico subito dopo la partita con il Real, accusando il portiere di aver istigato. Il club in una nota non aveva però sostenuto la strategia del suo allenatore.

el frente atletico 2

E anche lo stadio ha fischiato i giocatori quando a fine partita "sono andati ad applaudire. L'Atlético - sottolinea il giornale spagnolo - ha un problema e lo sa, solo che oltre ad essere difficile da risolvere, succede che tra il Fronte c'è gente pericolosa, non parliamo di semplici hooligans giovanili e il sostegno di Simeone li fa crescere. Ma è sempre più chiaro che la grande massa dei tifosi dell'Atlético ne sta prendendo le distanze, fino al rifiuto".

el frente atletico 1

In Spagna infatti sono state definite 'immagini della vergogna' quelle che ritraevano Simeone e altri giocatori dell'Atletico parlare con i tifosi, questi ultimi tutti a volto coperto. As fa un parallelo con quanto accaduto al Barcellona e al Real Madrid chiedendosi se la dirigenza dell'Atletico Madrid "riuscirà a trovare la forza necessaria per fare quello che ha fatto Laporta appena arrivato al Barça, e quello che ha fatto Florentino (Perez, presidente Real Madrid, ndr) quando, dopo aver licenziato Mourinho, gli ultras Sur, fino ad allora da lui tollerati, gli si sono rivoltati contro.

koke a colloquio con i tifosi dell'atletico madrid foto lapresse

Barça e Madrid hanno dimostrato che si può fare". Infine As ricorda come sia possibile cambiare e rifiutare i ricatti delle tifoserie violente: "La società è cambiata, la tolleranza zero sta raggiungendo il consenso. Alcuni idioti dell'Atletich Bilbao lanciano razzi alla Roma (nel match di Europa League giocato la scorsa settimana all'Olimpico, ndr) e i giocatori della squadra glielo rimproverano. Ciò non accadeva prima. L'immagine di un tifoso in passamontagna che dialoga con Koke è aberrante.

diego simeone foto lapresse

L'Atlético è stato debole per anni, si è accontentato di dire 'quello che fanno fuori dal campo...' o di espellere qualcuno quando è stato colto in flagrante. Ma non è abbastanza. E non sono quattro, come diceva Koke, ma molti di più (intanto un tifoso, individuato tra i responsabili del lancio di oggetti nel derby, è stato bandito a vita). L'Atlético ha bisogno di aiuto, ma - conclude As - il suo sforzo deve essere la prima cosa, perché questa marmaglia è la ferita da cui sanguina il loro prestigio".

ARTICOLI CORRELATI

koke thibaut courtois julian alvarez diego simeone foto lapresse thibaut courtois proteste dei tifosi dell'atletico madrid thibaut courtois