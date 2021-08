TV NEL PALLONE! - INIZIA LA SERIE A E TORNANO LE PERDIBILISSIME TRASMISSIONI CACIARONE SUL CALCIO, CON SCAZZI, INDIGNAZIONI E TANTA AMMUINA - DAL “CLUB” DI FABIO CARESSA ALLE ESULTANZE MATTE DI TIZIANO CRUDELI SU "ITALIA 7 GOLD" FINO ALLE PERLE SVALVOLONE DELLA “BOBOTV” DI VIERI, ADANI, CASSANO E VENTOLA. IN ATTESA DI VEDERE COSA INVENTERA' DAZN PER ATTIRARE L’ATTENZIONE… - VIDEO

Andrea Saronni per “Libero quotidiano”

Inizia il campionato e noi calcisti veniamo da un puzzle complicato tra tecnologia e portafoglio. Per vedere le partite è cambiato tutto: e allora disdici quello e abbonati a quello, occhio però a questa offerta che comprende tutto ma puoi usarla solo su un tot numero di devais, e la Champions, oddio, una qua, una là, e poi c'è la piattaforma che la dà tutta in striming. DAZN, anzi dazòn, che fa rima con Amazon, e poi Sky, Mediaset, la Rai.

Un dedalo costoso, che dovrebbe schiacciare sempre di più i piccoli che provano a occupare lo stesso pianeta. Nossignori, che non è così. Anzi. Saranno belle le superproduzioni e, per commentare un big match, le "mappe di calore". Che però in tante tv locali italiane, nel weekend e tutti i santi giorni, sono più indicate a misurare l'intensità dei presenti che il calcio lo parlano o urlano. E piace, continua a piacere.

sky calcio club

Puoi togliere il tifoso dal bar, ma non il bar dal tifoso. Ed ecco perché fuori dai 90' e spiccioli del live, ma spesso e volentieri pure durante, il dito di tanta gente va a scorrere tasti più familiari del telecomando e riapre un piccolo grande mondo sempre presente, un caleidoscopio coi mille colori delle squadre care. Certe trasmissioni di pallone andrebbero chiamate col loro nome, show, altre sono delle istituzioni che vanno avanti da 30, 35, 40 anni, non schiodabili, non rimuovibili. Da domenica - anzi - da domani, rieccoli.

goal di notte michele plastino

A discutere, sbottare, litigare spesso per finta. Tinelli, più che salotti, in cui è tuttavia bello farsi risucchiare. Un atlante che si può aprire dalla capitale, Roma, anche in questo caso i senatori abitano lì: omaggio doveroso al pioniere di questa galassia, Michele Plastino, padre di Goal di Notte che giunge su Nsl all'anno 43.mo, una vita a raccontare - bene Roma, Lazio, ma anche le altre, con un format esportato in tutta Italia e che ha voluto tuttavia sempre distanziarsi dal "processismo biscardiano" che è indubbiamente l'altra origine del genere.

lamberto giorgi 2

TALENT SCOUT

E dall'altra parte della strada capitolina, il dirimpettaio Lamberto Giorgi, da 39 anni "in campo con Roma e Lazio" su TeleRoma56, talent scout di gente del calibro di Sandro Piccinini, Fabio Caressa, Ugo Russo. Istituzioni sopra il mare, agitato e caciarone di trasmissioni quasi sempre recintate, chi i giallorossi, chi l'Aquila, state tranquilli che anche senza derby ci si scanna lo stesso in situazioni che a volte fanno pensare più ad Arbore e a Quelli della Notte che a Biscardi.

mimmo pesce

A Milano e in Lombardia invece nessuno ha mai pensato di separare i "ring" di Milan e Inter, anzi, dentro anche la Juventus, e apriti cielo. Compie 35 campionati anche Qui Studio a Voi Stadio, su Telelombardia, prima pietra messa da Giorgio Micheletti, che ha poi esportato la sua creatura, sempre vivissima, a Toscana Tv, A tutto gol. Fabio Ravezzani a dirigere - senza dimenticare le notizie- un carosello che negli ultimi anni ha molto allargato a figure più tifose che giornalistiche o tecniche, e addirittura a showman come Mimmo Pesce, fantasioso fan del Napoli - giusto per non farsi mancare nulla.

tiziano crudeli esulta

Sulle cronache molto ultra, tuttavia, difficile superare Diretta Stadio, Italia 7 Gold, e il volto paonazzo di Tiziano Crudeli quando il suo Milan fa "Gollllll". Derive da curva necessarie quando si sceglie di cercare il seguito con il confronto tra fazioni, mentre più "processisti" ma ugualmente coloriti, in certi casi, sono gli appuntamenti che girano intorno a una sola fede: Napoli è capitale, con Tele A e Si gonfia la rete - un vero e proprio spettacolo - griffe di Raffaele Auriemma, band dal vivo ma anche tanta attenzione agli azzurri visti in campo grazie anche a Salvatore Bagni.

marco piccari

E poi Bologna, Udine, Genova, Bergamo non c'è una zona scoperta. E non bastasse, grazie alla smart tv arrivano anche dalle radio, come Maracanà di Marco Piccari su TMW Radio al lunedì sera, e di nuovi protagonisti che anche dall'estero (tipo il cult spagnolo Chiringuito, che spara "bomboni" alla Maurizio Mosca) dalle piattaforme come Twitch, lanciata nell'ambiente dalla Bobo Tv di Vieri e dei suoi sodali Cassano, Adani e Ventola.

bobotv 1

Tutto a ruota libera (apparentemente), tutti rappresentati, tutto gratis. Un bel rumore, che alla fine non è poi così di sottofondo. Buon campionato, e ricordate di abbassare un po' il volume.

