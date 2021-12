TYSON LASCIA LA FIDANZATA: C'ENTRA UN... UCCELLO! IL RACCONTO DI 'IRON MIKE': "AMO QUESTI ANIMALI DA QUANDO AVEVO NOVE ANNI. ERANO LA MIA VIA DI FUGA. ERO GRASSO E BRUTTO. I BAMBINI MI PRENDEVANO IN GIRO TUTTO IL TEMPO. L'UNICA GIOIA CHE AVEVO ERANO I…

La passione di Mike Tyson per i piccioni è nota e parte dall'infanzia, da quando li allevava come animali domestici a New York. Ecco perché non sorprende l'aneddoto che ha raccontato Iron Mike in una recente intervista a Boomer & Carton, dove ha rivelato di aver lasciato una ragazza che gli aveva proposto di cucinare e mangiare insieme a lei uno dei suoi amici volatili: "Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: 'Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli.' Le è capitato di prenderne uno, così lei lo ha cucinato e poi mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia donna".

Mike Tyson e la passione per i piccioni

Poco tempo dopo infatti l'ha lasciata. Lo ha fatto in modo pacifico, molto meglio di quanto invece gli era accaduto in gioventù, quando un ragazzo lo ha provocato prendendo uno dei suoi piccioni e uccidendolo a mani nude: "Quel ragazzo ha strappato la testa al mio piccione. E quella è stata la prima volta che ho tirato un pugno. Amo i piccioni da quando avevo nove anni. Erano la mia via di fuga. Ero grasso e brutto. I bambini mi prendevano in giro tutto il tempo. L'unica gioia che avevo erano i piccioni".

