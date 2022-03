È UFFICIALMENTE FINITO L'INCUBO DI CHRISTIAN ERIKSEN - IL CENTROCAMPISTA DANESE È STATO CONVOCATO IN NAZIONALE A 290 GIORNI DALL'ARRESTO CARDIACO - L'EX INTERISTA SFIDERÀ LA SERBIA IL 29 MARZO A COPENAGHEN NELLO STESSO STADIO IN CUI AVEVA RISCHIATO LA VITA - IL C.T. HJALMUND: "PENSAVO DAVVERO CHE LA PROSPETTIVA PIÙ REALISTICA FOSSE QUELLA DI RICHIAMARLO IN ESTATE. MA NESSUNO POTEVA IMMAGINARE CHE…"

Stefano Scacchi per “la Stampa”

Christian Eriksen si è ripreso la vita, il calcio e la Premier League. Ora si riprenderà la Nazionale danese e il Parken di Copenaghen, lo stadio dove ha paralizzato di paura il mondo in quegli eterni minuti nei quali il suo cuore si è fermato, il 12 giugno scorso sul finire del primo tempo della partita degli Europei con la Finlandia.

Tornerà su quel prato da protagonista il 29 marzo per l'amichevole con la Serbia, 290 giorni dopo l'arresto cardiaco che lo ha costretto all'impianto di un defibrillatore. Il Ct danese Kasper Hjulmand lo ha convocato, per la prima volta dopo l'intervento, dopo appena tre presenze con il Brentford nel campionato inglese. L'allenatore è stato a Londra per seguire la partita col Burnley quando Eriksen ha disegnato il primo assist della sua seconda carriera. Impossibile aspettare. Eriksen e la Danimarca dovevano tornare subito insieme.

A Hjulmand brillano gli occhi quando parla del fuoriclasse che incarna in maniera sublime lo spirito di una nazione gentile, prima ancora che di una selezione calcistica: «Pensavo davvero che la prospettiva più realistica fosse quella di richiamarlo in estate. Ma nessuno poteva immaginare che giocasse immediatamente a questi livelli. Col Burnley è stato il migliore».

La Danimarca andrà in ritiro all'inizio della prossima settimana a Marbella, nel sud della Spagna. Il 26 marzo è in programma la prima delle due amichevoli previste, contro l'Olanda ad Amsterdam nello stadio dell'Ajax, la squadra che ha lanciato Eriksen verso la vetrina inglese col Tottenham. Una lunga catena di segni del destino guida la miracolosa risalita del fantasista che si sta riprendendo tutto.

