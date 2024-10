ULTIMA CHIAMATA PER “SUPERMARIO” - IL 34ENNE BALOTELLI RIPARTE DAL GENOA, GUADAGNERÀ 400MILA EURO FINO A GIUGNO. LO HA VOLUTO IL TECNICO GILARDINO. CHI PENSAVA CHE LA DOPPIETTA MESSA A SEGNO DA PINAMONTI (DUE PALLONI GIOCABILI E DUE GOL) AVESSE DEFINITIVAMENTE ALLONTANATO BALOTELLI ERA FUORI STRADA. LE VOCI DALLO SPOGLIATOIO: “RISOLVA LUI I NOSTRI PROBLEMI, NON NOI I SUOI”

Da ilnapolista.it

MARIO BALOTELLI SI ALLENA DA SOLO

L’ennesimo ritorno di Balotelli: riparte dal Genoa, 400mila euro fino a giugno (Repubblica)

Scrive Repubblica Genova.

La Serie A non si arrende su Super Mario: ne varrà la pena?

Così il quotidiano:

«Arriva SuperMario, il matrimonio tra il Genoa e Balotelli si farà. Oggi dovrebbe essere il giorno delle firme, da qui a giugno avrà un ingaggio di 400 mila euro lordi più bonus. La decisione è stata unicamente demandata alla componente tecnica del Genoa: Gilardino, il ds Ottolini ed il club manager Rossi. Una riunione a tre e alla fine la scelta è stata condivisa. Si sono trovati d’accordo nel ritenere che Balotelli possa essere un valore aggiunto, convinti anche che i buoni propositi espressi di persona a Gilardino, suo ex compagno di squadra in Nazionale, non siano solo di facciata ma che davvero ci sia la volontà di afferrare al volo quest’ultima occasione che gli si presenta.

MARIO BALOTELLI SI ALLENA DA SOLO

Chi pensava che la doppietta messa a segno da Pinamonti (due palloni giocabili e due gol) avesse definitivamente allontanato Balotelli era fuori strada. Troppo rischioso affrontare un campionato con un solo uomo gol. Lo scorso anno l’infortunio di Retegui aveva messo in crisi Gilardino».

MARIO BALOTELLI SI ALLENA DA SOLO

«Non deve pensare che possiamo essere noi a risolvere i suoi problemi, ma deve essere lui a risolvere i nostri», aveva detto uno dei giocatori che contano maggiormente nello spogliatoio quando venne fatto un sondaggio esplorativo. Insomma, il Genoa ha bisogno di Balotelli e Mario ha bisogno del Genoa per evitare un finale squallido per una carriera in cui ha raccolto solo una percentuale infinitesimale di quello che il suo talento gli avrebbe consentito. Un possibile dualismo con Pinamonti è escluso, del resto dopo lo splendido gol di testa segnato al Bologna dall’ex attaccante del Sassuolo, tra i primi a fargli i complimenti era stato proprio Balotelli attraverso Instagram: “Ma che gol ha fatto!”.

MARIO BALOTELLI