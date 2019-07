ULTIMO SAMBA A PARIGI: NEYMAR IN ROTTA COL PSG VUOLE TORNARE AL BARCELLONA - L'AGENTE LO HA OFFERTO A BAYERN, REAL E JUVENTUS (IN UN IPOTETICO SCAMBIO CON RONALDO) – MA PESA IL SUO INGAGGIO DA 36,8 MLN DI EURO: IL BAYERN, CHE DEVE SOSTITUIRE ROBBEN, QUEGLI STIPENDI NON LI PAGA. CI SAREBBE IL REAL CHE…

Giulio Cardone e Matteo Pinci per “la Repubblica”

neymar 2

A Barcellona conservano ancora quell' assegno da 222 milioni firmato dalla Qatar Investment Authority. Era la cifra con cui due anni fa il Psg si assicurò Neymar. Ma più dei qatarini che quell' assegno lo staccarono, il vero pentito del trasferimento più costoso della storia è Neymar.

A Parigi hanno lasciato un segno più profondo le sue feste di compleanno a tema con 200 invitati che le sue prestazioni in campo, dove a dire il vero si è visto pochino, tra infortuni e assenze nei momenti chiave della stagione. Eppure lo scontento è lui, che adesso smania per tornare al Barça: voleva affrancarsi dall' ombra di Messi, oggi è grazie alla benedizione di Lionel che potrebbe compiere il percorso inverso e ricostituire quel tridente meraviglioso con la Pulce e Suarez.

Non fosse che nel frattempo a Barcellona sono successe alcune cose: è arrivato Griezmann per 120 milioni (e se l' Atletico vedesse riconosciute le proprie ragioni diventerebbero 200) dando vita a un altro tridente da sogno.

neymar

Ma un pensiero all' idea di unire ai tre pure Neymar da quelle parti lo stanno facendo, e allora confidando nella fortissima volontà del brasiliano una proposta al Psg è arrivata: 40 milioni più Coutinho - che era stato preso proprio per sostituire O Ney - e Rakitic. Nel novero dei giocatori tra cui scegliere, il Barcellona aveva inserito pure due francesi per stuzzicare lo sciovinismo parigino: ma né Dembélé né Umtiti per ora hanno convinto Al Khelaifi a concedere sconti. Il Psg rivuole 200 milioni, altrimenti è pronto a tenersi il fuoriclasse capriccioso.

neymar si difende dalle accuse di stupro 1

In ogni caso la priorità per Neymar non è (più) tornare al Barça. Ma è lasciare Parigi. Così l' ingombrante papà Neymar Santos Senior ha dato mandato all' agente Pini Zahavi di trovare una nuova squadra per il figliolo, persino disposto a ridursi di una decina di milioni lo stipendio da 36,8 milioni di euro.

Ma chi può permettersi certe cifre in Europa?Zahavi ha bussato alla porta dei più potenti al mondo: il Bayern, che deve sostituire Robben, quegli stipendi non li paga. Il Real, che gli aveva fatto una corte spietata dal giorno del suo addio al Barça, ha già preso Hazard. Pure la Juve si è sentita offrire Neymar, magari in un ipotetico scambio con Ronaldo: da Torino smentiscono, Ronaldo resta centrale nel progetto bianconero.

neymar si difende

A Neymar non resta che attendere. Ma non è il solo a voler fuggire dal Psg. L' esodo è iniziato con Buffon e Dani Alves, un po' stanchi dell' aria che si respirava da quelle parti. Gigi ha preferito la panchina della Juve, il brasiliano potrebbe rinunciare alla Champions legandosi all' Arsenal. Il prossimo caso pronto a esplodere riguarda l' altra stella del club: Kylian Mbappé non ha intenzione di rinnovare il contratto e potrebbe partire la prossima estate.

neymar 55

Quando il Psg perderà quasi certamente gratis sia Cavani che Thiago Silva: entrambi orientati a non prolungare il contratto in scadenza, seguendo le orme di Rabiot, che aveva deciso da tempo di andarsene a costo zero. Un esodo a tutti gli effetti che lo sceicco qatarino non può evitare: e farebbe ancora più male se ad aprire la frontiera fosse proprio Neymar.

