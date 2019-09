26 set 2019 08:59

ULTIMO STADIO – “DIABLO VIVE”, POLEMICHE A SAN SIRO PER L’OMAGGIO DELLA CURVA DELL'INTER A DIABOLIK, L'ULTRÀ LAZIALE UCCISO IN UN AGGUATO IL 7 AGOSTO SCORSO – DURANTE LA GARA ANCHE CORI ANTI-NAPOLI – DUE ANNI DI DASPO AL TIFOSO DORIANO CHE HA OFFESO LA MEMORIA DI SUPERGA MIMANDO IL VOLO DI UN AEROPLANO PER RICORDARE LO SCHIANTO DEL 4 MAGGIO 1949: “CHIEDO SCUSA, NON SO PERCHÉ HO FATTO QUEL GESTO, SONO SOLO UN C...”