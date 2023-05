30 mag 2023 18:16

ULTIMO STADIO – IL SETTORE DEI DISTINTI DELLO STADIO DELLO SPEZIA RIMARRÀ CHIUSO PER UN TURNO PER GLI INSULTI RAZZISTI AL TECNICO DEL TORINO, IVAN JURIC, DURANTE LA PARTITA DI SABATO SCORSO – I CORI CONTRO L'ALLENATORE CROATO (“JURIC ZINGARO”) AVEVANO COSTRETTO L'ARBITRO A INTERROMPERE LA GARA PER DUE MINUTI – PER IL CLUB LIGURE ANCHE UNA MULTA DI 10 MILA EURO