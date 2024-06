UOMINI FORTI DESTINI FORTI: STASERA IL MANTRA DI SPALLETTI DEVE DIVENTARE REALTÀ – AGLI OTTAVI DI FINALE CONTRO LA SVIZZERA, GLI AZZURRI DOVRANNO TIRARE FUORI LE PALLE E SCROLLARSI DI DOSSO INCERTEZZE E PAURE – IL C.T. HA BISOGNO DI RISPOSTE IMPORTANTI DAI SUOI LEADER CHE, ECCETTO DONNARUMMA, HANNO DELUSO – LELE ADANI: “UNA PARTITA COMPLICATA. MI ASPETTO LA VERSIONE MIGLIORE DELL'ITALIA. FINO AD ORA NON L'ABBIAMO FATTA VEDERE, DOBBIAMO GIOCARE CON CORAGGIO E LIBERARE LA MENTE…”

1 - FACCIA A FACCIA COL DESTINO

Giulia Zonca per “la Stampa”

luciano spalletti

L'Italia si ritrova a giocare contro Shakespeare e non lo aveva messo in conto. La famosa citazione rivista da Spalletti si materializza in campo nella sua versione fisica […] «Uomini forti, destini forti» e tutto quello che si porta dietro. Sembrava una delle tante frasi epiche che il ct usa per esaltare il gruppo. […] solo che ora torna.

LUCIANO SPALLETTI GIANLUCA SCAMACCA

Come se non si riuscisse mai a metterla via e non c'è più bisogno di dirla, è il titolo della partita che non vivrà di moduli ma di personalità e di chi riesce a tirarla fuori. Fino a qui uno dei pochi che non ci deve andare a sbattere è Donnarumma, […] Gli altri sembrano distratti o forse non vogliono semplicemente guardare in faccia il posto del famoso «destino forte». E allora occhi sui telefoni, spalle strette, uomini sprofondati in panchina senza sguardi sull'orizzonte. C'è tempo.

meme su croazia italia 12

[…] Si parla di impressioni da lasciare, di carattere da trovare, dell'idea sbagliata data fino a qui, frenati da un girone considerato tanto competitivo da trasformarsi in limite. In concreto però è difficile spostarsi dal concetto di sbarramento: oltre gli ottavi c'è la zona dignità e l'avversario è in pratica lo stesso che ha messo la nazionale davanti al secondo Mondiale visto da casa. Spogliata dell'autostima. La Svizzera non si sente più inferiore però sa che può trovarsi davanti «un'altra Italia».

Lo sanno tutti, compreso i tifosi, peccato che nessuno possa avere certezze di vederla. Quella Italia sta lì, esiste nella testa dei calciatori, nelle idee di Spalletti, nel Dna che ha spesso visto metamorfosi azzurre, però non è dato di sapere quando verrà fuori e se succederà, qui, in Germania, a Berlino: nella città delle rivoluzioni.

LUCIANO SPALLETTI

[…] Chiesa che torna in altra versione e non ne può più di essere un oggetto misterioso in schemi che gli vanno stretti. Scamacca che una volta è «troppo pigro», l'altra «intermittente» e ora «resta l'unico dubbio». Resta pure l'attaccante che ha chiuso la stagione con grandi ambizioni e ora pretende il suo destino forte.

Se lo deve andare a prendere, si ritrova sullo stesso piano di Retegui che a sua volta deve meritare la fiducia. Come Di Lorenzo che ha già ammesso di sentirsi titolare in virtù di un legame speciale, come Fagioli convocato nonostante i pochissimi minuti di campionato. E a mischiare tutti questi uomini va trovato il destino. Forte o debole. […]

lele adani

2 - LELE ADANI: "AUTOSTIMA E LA PERSONALITÀ DI XHAKA VANNO BATTUTI CON IL NOSTRO CORAGGIO"

Estratto dell'articolo di G.Buc. per “la Stampa”

Svizzera-Italia, palla al centro e palla nelle mani di Lele Adani, opinionista RaiSport sulla Nazionale.

Ci aspetta una squadra con un'autostima come raramente nel recente passato...

«Ci aspetta una partita complicata […] Sono la tipica formazione che sa come colpire se attaccata». […]

ITALIA CROAZIA - GLI AZZURRI ESULTANO DOPO IL GOL DI ZACCAGNI

Tradotto: possiamo finire in trappola.

«Mi aspetto la versione migliore dell'Italia: fino ad ora non l'abbiamo fatta vedere, possiamo farlo stasera. E se mostriamo il nostro volto migliore, vinciamo».

La nostra versione migliore arriva se...

«Dobbiamo giocare con coraggio, la strada indicata da Spalletti è quella giusta, ma non se interpretata come contro la Croazia: a Lipsia ho visto quello che serve solo quando dovevamo recuperare».

luciano spalletti

Bravi nella necessità...

«Bravi se liberiamo la mente: sono fiducioso perché ora comincia un altro Europeo dove non c'è appello. Vinci vai avanti, altrimenti torni a casa».

[…] Svizzera-Italia, ci siamo.

«Saremo all'altezza per i motivi che ho detto. Lo saremo giocando con coraggio, senza pause e senza calcoli. Abbiamo i mezzi per andare oltre la loro autostima».

