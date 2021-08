URLA, BALLI, TRENINI: A CASA ITALIA PARTE LA FESTA PER GLI ORI CON FEDERICA PELLEGRINI E GIOVANNI MALAGÒ SCATENATI - TUTTI INTONANO "AZZURRO" DI CELENTANO E "MUSICA LEGGERISSIMA" DI COLAPESCE E DIMARTINO - VIDEO

CORI, TRENINI E HIP HIP URRÀ: A CASA ITALIA PARTE LA FESTA PER GLI ORI CON PELLEGRINI E MALAGÒ SCATENATI

Nino Luca per www.corriere.it

festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs

Una giornata memorabile per lo sport italiano, tra le più belle di sempre. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno ottenuto due ori storici (nei 100 metri piani e nel salto in alto) e tutta la Nazione festeggia. A partire dagli atleti presenti a Tokyo, che a Casa Italia hanno cantato e ballato per celebrare queste due imprese. Tutti intonano «Azzurro» di Celentano e «Musica leggerissima» di Colapesce e Dimartino. Poi arriva anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che si unisce alla festa e sventola il tricolore.

festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs federica pellegrini esultanza per la vittoria di marcell jacobs festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs giovanni malago chiama gli hip hip hurra festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs federica pellegrini e giovanni malago festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs federica pellegrini e giovanni malago festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs giovanni malago