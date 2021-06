URLA, CALCI A UN TABELLONE E UNO SPUTO: DJOKOVIC SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI CONTRO BERRETTINI – POLEMICHE E CRITICHE PER IL SERBO CHE HA SPUTATO IN DIREZIONE DI UN SEGNO LASCIATO DALLA PALLINA. I TELECRONISTI DI SKY: "SONO COSE CHE NON SI FANNO, MERITEREBBE UNA PENALIZZAZIONE"…

Uno sputo di frustrazione. Un gesto brutto, di quelli che non ti aspetti da un campione come Novak Djokovic. L'episodio è stato ripreso chiaramente dalle telecamere e ha attirato subito l'attenzione di tutti, come confermato in diretta dai telecronisti di Sky: "Sono cose che non si fanno, meriterebbe una penalizzazione".

Djokovic, lo sputo nel match con Berrettini

Il numero uno ATP, infatti, dopo un gran punto del suo avversario nel primo set nei quarti di finale del Roland Garros, Matteo Berrettini, ha sputato per terra, visibilmente irritato per la chance fallita di chiudere il game (in quel momento il match era sul 3-1 per Nole, che conduceva il gioco 40-30). Il tennista italiano è riuscito ad annullare un tentativo di palla corta di Djokovic, arrivando in tempo e rimandando la pallina sulla linea di fondocampo. Il serbo non l'ha presa bene e ha sputato in direzione del colpo messo a segno dall'avversario.

