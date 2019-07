VA DOVE TI PORTA…LA SQUADRA DEL CUORE! LE VACANZE DEI VERI TIFOSI? IN MONTAGNA, AL SEGUITO DEI PROPRI IDOLI: QUEST'ANNO ALL' APPUNTAMENTO CON I RITIRI MANCANO JUVENTUS, MILAN E ROMA, CHE HANNO SCELTO DI RIMANERE NEI RISPETTIVI CENTRI SPORTIVI (LA CONTINASSA, MILANELLO E TRIGORIA) - L' INTER BLINDATISSIMA A LUGANO, A DIMARO IN SCENA LO SHOW DI DE LAURENTIIS - LA SAMP È INVECE NELLA BOSSIANA PONTE DI LEGNO…

Chiara Maria Gargioli per “la Repubblica – Weekend”

Va dove ti porta...la squadra del cuore. È una particolare nicchia di turismo quella che, ogni estate in questo periodo, fa partire tifosi di tutta Italia, con famiglia al seguito, verso idilliache località dell' arco alpino.

Paesini delle Dolomiti, e borghi svizzeri o austriaci dove, nel fresco delle montagne, le società di serie A vanno in ritiro, per prepararsi al Campionato. E così i fan più affezionati decidono di passare lì una parte delle loro ferie, per assistere agli allenamenti, scoprire i nuovi acquisti e, se capita, conquistare un agognato selfie con i propri idoli. Ma, ovviamente, non di solo calcio vive l' uomo, quindi queste trasferte sono occasioni per scoprire luoghi di grande fascino, tra natura e prodotti tipici.

Quest' anno all' appuntamento con i ritiri mancano Juventus, Milan e Roma, che hanno scelto di rimanere nei rispettivi centri sportivi, la Continassa, Milanello e Trigoria, in attesa di partire per tournée internazionali.

Da parte sua l' Inter sceglie la ricca Lugano, in Svizzera. La nuova Fiorentina è invece a Moena, in Trentino Alto Adige. Poco distante, a Dimaro, per la nona volta si riunisce il Napoli. Il Torino di Mazzarri domani partirà per Bormio, in alta Valtellina. Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, è per il dodicesimo anno la scelta della Lazio, che concluderà il ritiro a Marienfeld in Germania. La Sampdoria è invece a Ponte di Legno fino al 28. A meno di 100 km, a Castelrotto si trova il Bologna. Il Genoa ha scelto Neustift, vicino a Innsbruck, per poi tornare in Italia a Courmayeur.

