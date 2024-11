VADA COME WADA - IL "TELEGRAPH" DOPO LA COPPA DAVIS VINTA DALL'ITALIA: "IL 2024 SARÀ RICORDATO COME L’ANNO IN CUI JANNIK SINNER HA PRODOTTO UNA DELLE STAGIONI PIÙ GRANDI DI SEMPRE O PER L’ASTERISCO DEL DOPING ALLEGATO AI SUOI RISULTATI?" - L'AZZURRO HA CONCLUSO L’ANNO COME NUMERO 1 AL MONDO CON UN RECORD DI 73 VITTORIE E 6 SCONFITTE E 2 SLAM CONQUISTATI: "NON È STATA AVANZATA ALCUNA IPOTESI DI SQUALIFICA PER I RISULTATI DI SINNER MA, SE L’APPELLO DELLA WADA FOSSE SOSTENUTO DAL TAS, UNA SQUALIFICA POTREBBE COMPROMETTERE IN MODO SIGNIFICATIVO LA SUA CARRIERA…"

Da www.ilnapolista.it

“Il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui Jannik Sinner ha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l’asterisco del doping allegato ai suoi risultati?”. Se lo chiede il Telegraph aggiornando l’agenda mediatica del tennis dopo il trionfo italiano in Coppa Davis. Perché ora è chiaro che la sentenza del Tas diventa un tema enorme, considerato il dominio assoluto di Sinner sul tennis attuale.

“Certo, è un po’ nella testa”, ha detto Sinner, quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto godersi appieno la vittoria. “Per me, la cosa più importante è che tutte le persone che mi conoscono come essere umano si fidino di me, no? È anche il motivo per cui ho continuato a giocare al livello che avevo. Ho avuto alti e bassi, ed ero emotivamente un po’ affranto, ma a volte la vita ti mette in difficoltà e devi semplicemente sopportarle”.

Oltre alla Davis, Sinner ha vinto otto titoli individuali quest’anno, tra cui i suoi primi due Slam a Melbourne e New York e le Finals. Ha concluso l’anno come numero 1 al mondo con un record di 73 vittorie e 6 sconfitte, il primo giocatore da Andy Murray nel 2016 a registrare più di 70 vittorie in una stagione.

“Una nuvola oscura e irrisolta continua a offuscare lo splendore di Sinner”, continua il Telegraph. “Non è stata avanzata alcuna ipotesi di squalifica per i risultati di Sinner ma, se l’appello della Wada fosse sostenuto dal Tas, una squalifica potrebbe compromettere in modo significativo la sua carriera e avrebbe inevitabilmente un impatto sull’affascinante rivalità a tre punte tra lui, il 21enne Carlos Alcaraz e il veterano Novak Djokovic”.

