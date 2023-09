VADE RETRO, STAFFELLI! DE LAURENTIIS NON ACCETTA IL TAPIRO DI "STRISCIA" - IL PRESIDENTE DEL NAPOLI ERA STATO INTERCETTATO DALL’INVIATO DEL TG SATIRICO ALL’ARRIVO A ROMA DOPO LE POLEMICHE PER IL CASO SOCIAL SCOPPIATO PER OSIMHEN - DOPO LA PARTITA VINTA CON L’UDINESE ERA ARRIVATO ANCHE IL TWEET DI COMPLIMENTI ALLA SQUADRA DA PARTE DI AURELIONE: “DA BOLOGNA SIAMO VERAMENTE RIPARTITI. BRAVI TUTTI!”

Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro di Striscia la notizia. In mattinata alla stazione Termini di Roma, l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il famoso premio della trasmissione al presidente del Napoli dopo le polemiche degli ultimi giorni per il caso social scoppiato per Osimhen. Il numero uno azzurro non lo ha voluto accettare e ha proseguito dritto per la sua strada.

ADL era di rientro da Napoli dove ieri sera aveva assistito alla vittoria della squadra di Garcia contro l’Udinese. Dopo la partita era arrivato anche il suo tweet di complimenti (“Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!”). Nella giornata di ieri, appena arrivato a Napoli, si era riunito con tutti i dirigenti in albergo per fare il punto sulla situazione legata a Osimhen (l’ad Chiavelli, sua figlia Valentina, il club manager Sinicropi, il responsabile marketing Bianchini e così via). I social media manager, compreso l’autore dei post, se la sono cavata solo con una ramanzina.

