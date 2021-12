VADO AL MAX (VERSTAPPEN) - LA CLASSIFICA FINALE DEL GP DI ABU DHABI È CONFERMATA. RESPINTO ANCHE IL SECONDO RICORSO MERCEDES, VERSTAPPEN E’ UFFICIALMENTE IL CAMPIONE DEL MONDO 2021 – "NO COMMENT" DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DELLA MERCEDES – LE MOTIVAZIONI CON CUI I COMMISSARI HANNO RESPINTO I RECLAMI DELLA MERCEDES...

DA GAZZETTA.IT

verstappen

Tweet di F1, la classifica finale del GP Abu Dhabi è confermata. Respinto anche il secondo ricorso Mercedes, sulle decisioni di far “sdoppiare” solo in modo tardivo e parziale le auto tra Hamilton e Verstappen in regime di Safety Car. Max Verstappen è definitivamente il nuovo Campione del Mondo F1 2021.

NO AL PRIMO RECLAMO MERCEDES

verstappen campione11

I commissari di gara hanno respinto il primo dei due reclami Mercedes: il “sorpasso” di Verstappen a Hamilton in regime di Safety Car. Max si era affiancato a Lewis dietro la SC, arrivando a mettere parte del muso della RB16B davanti alla W12. In regime di Safety Car sono vietati i sorpassi e la Mercedes si era appellata considerando un sorpasso — per quanto durato un istante e con la Red Bull davanti per qualche centimetro — la manovra di Verstappen che voleva restare più vicino possibile al rivale in fase di ripartenza dopo la Safety Car.

verstappen campione9 verstappen campione8 verstappen campione10 verstappen campione6 verstappen campione4 verstappen campione5 verstappen campione7