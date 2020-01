LA VALANGA DELLE SORELLE D’ITALIA! SHOW DELLE AZZURRE NELLA DISCESA A BANSKO: VINCE ELENA CURTONI, SECONDA BASSINO, TERZA BRIGNONE - LA 28ENNE DI MORBEGNO OTTIENE LA SUA PRIMA VITTORIA IN COPPA DEL MONDO: “CHE EMOZIONE VEDERE SOLO BANDIERE TRICOLORI” - E' LA QUARTA VOLTA CHE TRE ITALIANE SALGONO SUL PODIO NELLA STORIA DELLA COPPA DEL MONDO

Spettacolare tripletta azzurra nella discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. Elena Curtoni ottiene il primo successo in Coppa del mondo, chiudendo in 1'29"31 davanti a Marta Bassino, +0"10, e Federica Brignone, +0"14. La 29enne milanese è reduce dal secondo posto di ieri. Subito dietro il terzetto italiano si piazza la leader della classifica mondiale, la statunitense Mikaela Shiffrin, +0"35 su Curtoni. Domani è in programma il supergigante che chiuderà la tre giorni di Coppa del mondo in Bulgaria (…)

Curtoni, una vittoria dopo tanti infortuni

Per la sciatrice nata a Morbegno, sorella minore dell'altra azzurra Irene, dopo una carriera piena di infortuni - il più grave la rottura del crociato a novembre 2017 - arriva dunque la gioia della prima vittoria in Cdm dopo un secondo e due terzi posti. Elena, grande amante della pittura (dipinge e ha una passione per Egon Schiele), è partita con il pettorale numero 28 e ha dimostrato di essere a suo agio tra le porte della pista Girardelli: è stata solida, leggera e precisa su tutte le curve realizzando un'ultima frazione straordinaria, meglio anche della compagna di squadra Marta Bassino, staccata di dieci centesimi ed autrice anch'essa di una prestazione ai limiti della perfezione che le è valso il primo podio di sempre nella specialità.

Curtoni, approfittando anche di una visibilità nettamente migliorata, è riuscita ad essere velocissima, così come Federica Brignone, terza e ed anche oggi tra le migliori tre. La valdostana, al traguardo con un ritardo di soli 14 centesimi, è stata molto aggressiva rischiando due volte di sdaiarsi in pista.

"Che emozione vedere solo bandiere italiane"

Elena Curtoni esprime tutta la sua felicità per il podio tutto italiano a Bansko: "Che emozione vedere solo bandiere italiane e condividere la mia prima vittoria, il primo podio dopo gli infortuni, con due compagne di squadra! Oggi è la svolta della mia carriera, nel 2017 arrivai quarta nella classifica finale di supergigante, poi sono arrivati due infortuni importanti che mi hanno bloccato, in primavera mi sono rotta l'astragalo e il malleolo della gamba sinistra e in autunno il legamento crociato e il menisco del ginocchio destro: è stata dura riprendermi ma ce l'ho fatta - ha aggiunto la sciatrice valtellinese oggi al primo successo in carriera -.

Dedico questa storica vittoria a tutti coloro che mi sono stati vicini, ma non ho mai perduto il sorriso, anche nei momenti di maggiore sconforto. Oggi era destino che finisse così, pensare che persino i miei genitori hanno deciso di venire fin qui. Mi sento in forma, sapevo di poter ottenere un risultato importante, dovevo solo liberare la testa e scaricare i cavalli per spingere nelle curve", ha concluso Curtoni.

Quarta tripletta azzurra

Quella ottenuta a Bansko è la quarta tripletta azzurra al femminile in Coppa del mondo della storia. La prima risale al 2 marzo del 1996 a Narvik in Norvegia quando in slalom gigante Deborah Compagnoni si lasciò alle spalle Sabina Panzanini ed Isolde Kostner. La seconda, quella del 19 marzo del 2017 ad Aspen (Usa) sempre in gigante, con Brignone a precedere Sofia Goggia (oggi rimasta precauzionalmente a riposo dopo la caduta di ieri), e Bassino. La terza è quella datata 14 gennaio 2018 nella discesa libera di Bad Klinkerkhheim (Austria) con Goggia a precedere Brignone e Nadia Fanchini.

