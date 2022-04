VALENTINO SENZA MOTORI NON SA STARE – ROSSI INIZIA LA SECONDA FASE DELLA SUA CARRIERA MOTORISTICA E PASSA DALLE DUE RUOTE AL VOLANTE - IL "DOTTORE" SARÀ AL VIA DEL GT WORLD CHALLENGE EUROPE COME PILOTA UFFICIALE DI UN'AUDI R8 – HA FATTO DIVERSI TEST CON LE FORMULA 1, CON FERRARI E MERCEDES. IL SOGNO DI PARTECIPARE ALLA 24 ORE DI LE MANS. MA DIPENDERÀ DAI RISULTATI NEGLI SPORT MOTORISTICI: È IL CRONOMETRO CHE FA LE REGOLE….

Si parte. Valentino Rossi è pronto a debuttare come pilota ufficiale di un campionato automobilistico. È una nuova avventura, sempre a tutto motore, ma senza moto, per la prima volta dopo 26 anni.

Inizia oggi una seconda carriera agonistica per il Dottore, che sarà al via del GT World Challenge Europe al volante di un'Audi R8. Il primo round della stagione 2022 scatta dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e coincide con il primo appuntamento della Endurance Cup. In tutto, la stagione, che durerà sei mesi, si svilupperà in dieci tappe si correrà anche a Misano equamente ripartite tra corse di durata e Sprint Cup. «Sono felice di potermi dedicare ancora a gare di alto livello», questo il Rossi pensiero.

«Non vede l'ora di partire, è carico - ci racconta Alberto Albi Tebaldi, amico di Valentino nonché figura di riferimento del mondo VR46 - L'ultima volta che ha corso a Imola era il 1999 e guidava ancora nella classe 250. In macchina non ci ha mai gareggiato». È giunta l'ora. «Se è pronto? Assolutamente sì. Vale continua Albi - in questi anni di moto ha sempre cercato di correre con le auto. E lo ha sempre fatto con il giusto mix: agonismo e divertimento».

SOGNO ROSSO Molti ricorderanno il famoso test di Fiorano, in cui Vale si mise al volante di una Ferrari: «Lui ha fatto diversi test con le Formula 1, con Ferrari ma anche con Mercedes. Ha ottenuto alcune wild card in altre categorie, penso alle due gare del mondiale rally, una di queste nel Wrc. Dunque, ha tutta l'esperienza per affrontare le corse in auto».

Uno dei due compagni di team in Audi, lo svizzero Nico Müller, avrà il compito di aiutare il 43enne pesarese ad adattarsi nella nuova avventura del GT World Challenge. Logicamente, all'inizio non mancheranno le criticità: «Vale non vuole guidare solo per divertirsi ribadisce Müller -, è determinato anche ad affermarsi nel Motorsport. Il suo feeling con la macchina è fenomenale, ci ha aiutato soprattutto con il set-up». Nelle moto, in questo aspetto, Vale era un maestro: nessuno come lui riusciva a sfruttare i warm up per abbassare di alcuni decimi le sue prestazioni.

«Ma ora siamo su due mondi diversi, nelle moto si cambiavano delle impostazioni il giorno della gara, quando non si trovava il setting. Qua il warm up non c'è», sorride Albi. Che aggiunge: «Questo è un campionato nuovo GT3, il più competitivo che ci sia. Ci sono tutti i più forti di questa categoria. Ci sono tutte le case ufficiali impegnate, saranno gare di alto livello. È un anno dove Vale cercherà di fare esperienza e, al tempo stesso, proverà a raccogliere dei bei risultati». Tra le tappe nel merito, c'è anche una 24 ore, quella di Spa-Francorchamps, quest' anno in programma il 31 luglio.

SFIDA NELLA SFIDA Preludio per partecipare alla 24 ore di Le Mans, uno dei desideri del pesarese? «Ma dipenderà dai risultati e da quello che vorrà fare Vale. Come sempre, negli sport motoristici, tutto dipende dai risultati. È il cronometro che fa le regole». Così come avviene nella rinomata corsa sul circuito francese, nel GT World Challenge ogni squadra è composta da tre piloti. A bordo dell'Audi R8 Lms Evo II GT3 portata in pista dal team belga WRT, detentore del titolo, si alterneranno Valentino, Nico Müller e il belga Frédéric Vervisch.

Il Dottore gareggerà alla 3 Ore di Imola (semaforo verde domenica alle ore 15) davanti al pubblico in tribuna - e in televisione sui canali Sky Sport e gratis in streaming su GT World YouTube - con l'iconico numero 46. «Quella di domenica spiega Albi - è una corsa endurance di 3 ore dove i piloti guidano un'ora a testa e si alternano. È molto importante avere un buon ritmo di gara e cercare di non fare errori, oltre che essere veloci. In caso di bandiere gialle o altro, sarà fondamentale la strategia dai box».

È proprio un altro mondo rispetto alle due ruote. Ma, motori a parte, Alberto Tebaldi come ha visto il suo amico alla vigilia? «Sta bene, si sta divertendo. Di più: è un momento bellissimo per lui dal momento che è nata la sua bimba, Giulietta. Adesso, ha anche il gusto che provano i papà».

