VE LO RICORDATE ASHLEY COLE? E’ STATA UNA METEORA DEL CALCIO ITALIANO, OGGI L'EX TERZINO DELLA ROMA LAVORA COME MANAGER DELLE GIOVANILI DEL CHELSEA E’ STATO AGGREDITO IN CASA, LEGATO ALLA SEDIA E DERUBATO – "UN'ESPERIENZA TERRIFICANTE..."

Da gazzetta.it

Tutti chiusi in casa per il coronavirus. Una bella fregatura anche per i topi d'appartamento. I furti sono in calo, ma non finiti. Come conferma la brutta storia vissuta nella sua villa alle porte di Londra da Ashley Cole , ex giocatore anche della Roma e attualmente opinionista e manager delle giovanili del Chelsea. Malgrado sapessero che la vittima fosse presente, i ladri sono entrati a casa dell’ex terzino in mimetica e passamontagna e, secondo quanto riportato dal Sun, hanno minacciato e legato Cole a una sedia.

Il tabloid riporta l’accaduto tramite una fonte rimasta riservata: "È stata un’esperienza terrificante. I rapinatori, probabilmente professionisti, sapevano esattamente cosa fare. Devono aver preso di mira Ashley e studiato il tutto in anticipo". I malviventi si sono introdotti nella casa di Fetcham dalla porta sul retro e hanno portato via beni di importante valore.

