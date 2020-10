2 ott 2020 16:50

VE LO RICORDATE? E’ STATO VICECAMPIONE DEL MONDO CON LA GERMANIA NEL 2002, OGGI E’ FINITO IN UNA INCHIESTA SULLA PEDOFILIA: SECONDO LA "BILD" IL CALCIATORE EX REAL AVREBBE CONFESSATO DI ESSERE STATO IN POSSESSO E DI AVERE DIFFUSO MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO. PODOLSKI COMMENTANDO LE NOTIZIE CHE LO RIGUARDANO HA USATO L’AGGETTIVO “DISGUSTOSO” – DI CHI SI TRATTA?