VE L’HO MESSI IN QUEL POSTO - SI FINGE IL CAMPIONISSIMO DEL BARCELLONA E FA SESSO CON 23 DONNE - L'IRANIANO REZA PARASTESH È STATO DENUNCIATO DOPO AVER ADESCATO DIVERSE RAGAZZE APPROFITTANDO DELLA GRANDE SOMIGLIANZA CON ‘LA PULCE’…

Da www.corrieredellosport.it

l’iraniano Reza Parastesh finto messi

Il "falso Leo Messi" torna a far parlare di sé, questa volta non tanto per la sua conclamata somiglianza con il campione argentino quanto per alcune vicende a sfondo sessuale. Infatti, i media sudamericani riportano la notizia che il finto Messi, l’iraniano Reza Parastesh, è stato denunciato alle autorità per aver sedotto numerose donne al fine di poter ottenere incontri sessuali. Stando a quanto riportano i media argentini Parastesh avrebbe avuto rapporti sessuali con ben 23 donne fingendo di essere il vero Leo Messi.

La fama da una foto virale

Due anni fa una sua foto con la maglia n° 10 del Barcellona divenne presto virale per l’estrema somiglianza con il campione argentino. A proporlo il padre del giovane iraniano che nel corso degli anni ha seguito lo stile della Pulce crescendosi la barba, proprio come l’argentino.

