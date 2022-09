12 set 2022 11:20

LA VENDETTA DEL CAIRO – NON SODDISFATTO CHE LA JUVE GLI ABBIA PAGATO 50 MILIONI PER BREMER, IL BUON URBANETTO STA PRATICANDO UN PO’ DI MORAL SUASION ANTI-BIANCONERA SUI SUOI GIORNALI – LA “GAZZETTA DELLO SPORT” NON CE LA FA A DIRE CHE IL GOL È REGOLARE, MA PARE. PER IL “CORRIERE” SULL’EPISODIO CHIAVE DELLA DOMENICA LE ULTIME DUE RIGHE E MEZZO DELL’ARTICOLO…