VENI, VIDI…VENOM! PAULO DYBALA DIVENTA PROTAGONISTA DEL TRAILER DI “VENOM” (CHE USCIRA’ IL 24 OTTOBRE). E FIOCCANO LE IRONIE: "BASTA CHE NON TI FAI MALE", "DIETRO LA MASCHERA SI NASCONDE UN INFORTUNIO". LA “JOYA” E’ UN GRANDE APPASSIONATO DEL MONDO MARVEL: "L'HO SEMPRE AMATO, ESSERE STATO SCELTO PER PROMUOVERE IL FILM IN ITALIA È UN SOGNO CHE SI AVVERA” - VIDEO

L'inizio di campionato di Paulo Dybala non è stato dei più brillanti ma fuori dal campo

rimane un fuoriclasse. Sony Pictures Italia infatti lo ha scelto come testimonial per

il trailer del terzo atto del film Venom "The Last Dance" che uscirà nelle sale a partire

dal 24 ottobre. Nel breve video pubblicato su Instagram ambientato a Garbatella, Dybala

esclama: "Noi siamo Venom".

I romanisti però lo aspettando in campo il prima possibile, già dalla partita contro l'Inter in programma dopo la sosta. Sotto il video tantissimi commenti ironici o meno dei tifosi giallorossi: "Basta che non ti fai male", "Dietro la maschera si nasconde un infortunio".

Altri commenti arrivano invece direttamente

dall'Argentina, in particolare quello di un tifoso che afferma: "Julian è il ragno, Paulo è

Venom". Chiaro il riferimento a Julian Alvarez, soprannominato da tutti Araña per la sua

esultanza in stile Spiderman. Paulo ha rilasciato anche una breve dichiarazione sul

mondo Marvel: "L'ho sempre amato, sono sempre stato un grande appassionato ed

essere stato scelto per promuovere il film Venom: The Last Dance in Italia è davvero un

sogno che si avvera. Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro".

