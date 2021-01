3 gen 2021 14:50

VENI, VIDI, VIDAL – MENTANA STRONCA IL CILENO: “OGGI BELLA VITTORIA DELL’INTER, SUPER LAUTARO, HAKIMI È UNA FRECCIA. ORA IN VISTA DEI PROSSIMI TURNI PREOCCUPA LA POSSIBILE ASSENZA DI LUKAKU MA SOPRATTUTTO LA POSSIBILE PRESENZA DI VIDAL” – CONTE: "ARTURO DEVE FARE MOLTO MEGLIO. L'INTER NON PUO' PERMETTERSI I SUOI ALTI E BASSI..." - BIASIN: “LA DIFFERENZA TRA ERIKSEN E VIDAL È CHE VIDAL, LE OCCASIONI, LE HA. MA NON SE NE PARLA” - BERGOMI IN DIRETTA SU SKY: “HAKIMI DEVE MIGLIORARE TECNICAMENTE”