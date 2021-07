VERDI, BIANCHI E (DE) ROSSI – L’ESULTANZA DI DANIELE DE ROSSI NEGLI SPOGLIATOI DOPO LA VITTORIA CONTRO L’INGHILTERRA – IN UN VIDEO PUBBLICATO DA MARCO VERRATTI SU INSTAGRAM CHE SI VEDE L’EX CAPITANO DELLA ROMA CHE SCIVOLA SU TRE TAVOLI UNITI E COSPARSI DI BIRRA, ESULTANDO COME UN PAZZO… - VIDEO

Il cielo è azzurro sopra Londra. L'Italia batte l'Inghilterra ai calci di rigore ed è campione d'Europa 53 anni dopo la prima volta. Una gioia incredibile per i calciatori, tutto lo staff e per una nazione intera che attendeva da troppo tempo questa vittoria. Festa in campo, sugli spalti, nelle piazze e negli spogliatoi. Tra i più scatenati l'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, ora assistente di Roberto Mancini in Nazionale, che tra l'euforia generale si è esibito in un "volo" sui tavoli dello spogliatoio di Wembley.

Uniti tre tavoli e cosparsi di birra per rendere la superficie più scivolosa, i calciatori hanno incitato l'ex romanista che si è tuffato finendo poi per terra ed esultando come un pazzo per la vittoria finale dell'Europa. Una gioia contagiosa in una notte davvero indimenticabile. Il video, postato da Marco Verratti su Instagram, ha immediatamente fatto il giro del web diventando virale. L'Italia è campione d'Europa, un alloro che attendevamo dal 1968 e che va festeggiato nel migliore dei modi.

