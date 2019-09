IN ALTO IL MANGANELLO! - IN GERMANIA LE POLIZIOTTE BONE FANNO A GARA DI LIKE SU INSTAGRAM E LA COSA STA DIVENTANDO UN PROBLEMA. AL PUNTO CHE IL COMMISSARIO CAPO DELLA POLIZIA DI BERLINO HA APERTO UN’INCHIESTA PER CAPIRE SE È POSSIBILE STARE IN POLIZIA E ESSERE ALLO STESSO TEMPO INFLUENCER - LE AGENTI PER ORA SE NE FREGANO E SI MOSTRANO SUI SOCIAL IN DIVISA, E PURE SENZA! - VIDEO + FOTOGALLERY D’ORDINANZA