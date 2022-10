LA VERGOGNA DI SAN SIRO - LA POLIZIA RISPONDE ALLE CRITICHE DOPO LA RITIRATA DAGLI SPALTI ORDINATA DAI CAPI ULTRAS NERAZZURRI, DURANTE INTER-SAMPDORIA: "BLOCCARE I TIFOSI NELLO STADIO E IMPEDIRGLI DI USCIRE AVREBBE PROVOCATO UNA SITUAZIONE SIMILE A QUELLA DI SEUL E IL RISCHIO ALTISSIMO DI INCIDENTI NELLO STADIO" - LA DIGOS E' AL LAVORO SUI FILMATI PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI: PER LORO C'E' L'IPOTESI DASPO...

Cesare Giuzzi per corriere.it

Settore per settore, fila per fila. Gli investigatori della Digos milanese sono al lavoro sui filmati delle telecamere dello stadio Meazza per ricostruire cos’è accaduto davvero durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capi ultrà nerazzurri.

Attimi concitati con migliaia di persone che si spostano verso le uscite, un esodo disordinato, caotico, dove la calca ai varchi, gli spintoni, le urla si mischiano. In quel momento però nessuno dei funzionari della questura impegnati in ordine pubblico nota aggressioni o attacchi ai tifosi. Tanto che la priorità è «gestire» l’uscita dei tifosi e il loro sostare, per il resto della partita, all’esterno dei cancelli.

Quando via social iniziano a rimbalzare racconti di aggressioni, il match è ormai concluso. A tarda ora da via Fatebenefratelli parte una sorta di «appello» a tutti i funzionari e ai dirigenti per verificare eventuali episodi di violenza. La stessa cosa avviene domenica mattina, con un supplemento di verifiche che ancora una volta, secondo quanto trapela, dà «esito negativo».

La stessa richiesta viene fatta al 118, ai pronto soccorso, alla centrale che gestisce la sicurezza del Meazza. Ancora nulla. È per questo che da domenica mattina gli inquirenti della Digos e della scientifica stanno passando al setaccio tutti i filmati dello stadio che riprendono il secondo anello verde, quello degli ultrà della Curva Nord.

Né in questura né in procura al momento risultano denunce o esposti. Potrebbero arrivare, ma nessuno per ora s’è fatto avanti, neppure in forma anonima.

L’inchiesta, almeno conoscitiva, è comunque partita. Gli inquirenti, diretti dal questore Giuseppe Petronzi, in caso di fatti di violenza accertati potrebbero far scattare la doppia strada della denuncia in procura (per violenza privata o lesioni, dove se ne fossero verificate) e del procedimento amministrativo del Divieto d’accesso allo stadio. Necessario però che ci siano stati atti di violenza verso le persone o le cose. O comunque di intemperanza rispetto alle regole del comportamento allo stadio.

Da via Fatebenefratelli non arrivano risposte ufficiali alle critiche, viene però fatto notare che non è vero che siano uscite 8 mila persone dalla curva, anche perché gli spalti del secondo anello verde nei settori laterali sono rimasti occupati.

Bloccare gli ultrà nello stadio e impedirgli di uscire avrebbe provocato, molto probabilmente, una situazione simile a quella di Seul e il rischio altissimo di incidenti nello stadio. Sulle prime si temeva che i tifosi volessero poi muoversi in corteo verso il pronto soccorso del San Carlo dove è spirato Boiocchi. Ma alla fine in ospedale si sono presentati solo alcuni membri del direttivo.

Sulle polemiche che hanno fatto seguito all’uccisione di Boiocchi, invece, la linea è chiara. Solo lo scorso anno il questore ha emesso 33 Daspo per manifestazioni sportive. Nel caso di Boiocchi le indagini della polizia avevano portato all’arresto per estorsione e alla sorveglianza speciale per 2 anni. Lo stesso vale per il capo ultrà rossonero Luca Lucci (quello della stretta di mano a Matteo Salvini), condannato per droga a 7 anni. E daspati sono diversi esponenti del direttivo delle due tifoserie.

Le indagini sul mondo delle curve milanesi non si sono mai fermate. Anche perché all’attività della Digos si unisce spesso quella delle sezioni investigative di polizia e carabinieri. Inchieste per criminalità organizzata e traffico di droga, coordinate dalla Dda, che hanno messo in luce la commistione tra ultrà e clan mafiosi siciliani e calabresi. In questa direzione si muoveva anche il capo ultras Vittorio Boiocchi. E pensare che nei giorni scorsi il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Alessandro De Chirico, aveva proposto proprio la curva Sud milanista per l’Ambrogino d’oro.

