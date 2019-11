DA https://www.sportmediaset.mediaset.it/

Verona van de Leur

Da campionessa di ginnastica (nel palmares anche una medaglia d'argento in Coppa del Mondo, due bronzi ai Campionati Mondiali e tre argenti e due bronzi ai Campionati Europei) a stella del porno. Fa scalpore la parabola di Verona van de Leur, 33enne ragazza olandese, che nel 2011 è entrata nell'industria del porno dopo il declino sportivo e tanti guai in famiglia.

"Era un'offerta impossibile da rinunciare", si legge nel libro autobiografico "Simply Verona" pubblicato nel 2014 e in questi giorni uscito nella versione in inglese - una tale quantità di denaro che mi avrebbe permesso di avere tutto ciò che avevo sempre desiderato nella vita".

VAN DE LEUR

Verona van de Leur

Correva l'anno 2008 e Verona Van de Leur, appena 25enne, iniziò a fare i conti con un'inaspettata difficoltà nel confermarsi ai vertici della ginnastica. Da qui, la scelta di abbandonare quel mondo, non appoggiata dalla famiglia, con la quale i rapporti andarono via via deteriorandosi, al punto da essere cacciata di casa. Verona denunciò i genitori per essersi appropriati dei suoi guadagni, vincendo la causa, ma i soldi ottenuti finirono rapidamente tra alberghi e viveri. Trascorse quindi inverni duri all'interno della sua automobile ma, in assenza di un domicilio, si trovò nell'impossibilità di trovare un lavoro.

Verona van de Leur

Ecco quindi che, in preda alla disperazione, ad aprirle le porte fu il crimine: arrivò a ricattare una donna sposata, sorpresa in macchina in intimità con l'amante, chiedendo 3mila euro in cambio delle foto. Fu denunciata ed arrestata, la polizia trovò inoltre una pistola nella sua auto e del materiale pedo-pornografico sul suo cellulare: alla fine, un avvocato riuscì a tirarla fuori dopo 72 giorni trascorsi dietro le sbarre. La svolta arrivò dal mondo del porno, nel 2011, con un'offerta "impossibile da rifiutare". A distanza di 8 anni, con alcuni contratti in scadenza nel prossimo dicembre, Verona si dichiara pronta ad abbandonare l'industria del sesso per tornare a gareggiare nella ginnastica, nonostante la freddezza mostratagli dalla Federazione olandese a causa del suo complicato passato.

