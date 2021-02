2 feb 2021 23:20

LA VERSIONE DI MUGHINI – LA JUVE SI AGGIUDICA L’ANDATA DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CON L’INTER. "GRAN BELLA PARTITA. MOLTO AGONE, SCONTRI A UOMO FURIBONDI, NERVI A FIOR DI PELLE, UN ARBITRO CHE LASCIA GIOCARE FEDELE AL MOTTO CHE IL FOOTBALL NON È UNO SPORT PER SIGNORINE. RESTA L’1-2 FINALE CHE DIMOSTRA COME LA JUVE STIA RITROVANDO PEZZO A PEZZO IL MEGLIO DI SÉ. INDIMENTICABILE LA FACCIA DI RONALDO QUANDO A 15 MINUTI DALLA FINE PIRLO FA BENISSIMO A SOSTITUIRLO” – L’ARBITRO CALVARESE SPIEGA IL PENALTY FISCHIATO CON L’AUSILIO DEL VAR: "YOUNG HA PRESO CUADRADO PER UN BRACCIO" - VIDAL FURIOSO CON CONTE PER IL CAMBIO - VIDEO