LA VERSIONE DI MUGHINI – "CHE SUAREZ FOSSE STATO “RACCOMANDATO” QUANTO AL SUO ESAME DI ITALIANO, È COSA CHE ÇA VA SANS DIRE. DEL RESTO TUTTO IN ITALIA CAMMINA A QUESTO MODO. CHE NON ESISTA AL MOMENTO UNO STRACCIO DI PROVA DI UNA POSSIBILE “CORRUZIONE” DA PARTE DELLA JUVE È DUECENTO VOLTE VERO…NATURALMENTE PRENDERÒ ATTO DI FATTI ASSODATI CHE MODIFICHINO LA MIA LINEA DI PENSIERO E DI COMMENTO"

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, premetto che non so nulla di nulla dell’ affare” Suarez-Perugia-Juve se non quello che ho letto attentamente sui giornali. Al punto in cui siamo, mi pare si possano fare le seguenti osservazioni semplici semplici.

Che il “pistolero” fosse stato “raccomandato” quanto al suo esame di italiano, è cosa che ça va sans dire. Del resto tutto in Italia cammina a questo modo. Qualche giorno fa mi sono sposato a Milano, e siccome ero “raccomandato” la cerimonia si è svolta in una splendida aula comunale e non in uno sgabuzzino come mi era stato comunicato in un primo momento.

Che la Juventus abbia cercato di forzare i tempi micidiali della burocrazia non c’è dubbio, ma quei tempi micidiali sono un cancro della nostra vita associata. Che il colloquio tra Suarez e i suoi esaminatori si sia svolto il 15 settembre e non il 22 settembre è ben comprensibile e del tutto lecito.

Che la Juventus già il 15 settembre abbia lasciato cadere Suarez perché i tempi di consegna del passaporto sarebbero stati lunari è lampante.

Che i vertici dell’Università per stranieri di Perugia abbiano sentito come un “inferiority complex” nei confronti e della Juve e del celeberrimo giocatore e si siano comportati di conseguenza, è lampante. Come si faceva a prendere a calci negli stinchi una rockstar del football da 10 milioni netti di euro l’anno?

Che l’esaminatore di quanto Suarez sapesse i congiuntivi della lingua italiana, peraltro un tifoso della Roma, sia stato molto condiscendente nei confronti di Suarez è cento volte vero.

Che una dei dirigenti dell’università per stranieri di Perugia fosse un’ardente juventina e si sia espressa al telefono con sonanti lodi dell’eventuale Suarez bianconero è cento volte vero.

Che non esista al momento uno straccio di prova di una possibile “corruzione” da parte della Juve è duecento volte vero.

Che questo “affaire” non avrebbe avuto le prime pagine dei giornali se non ci fosse di mezzo la Juve è cinquecento volte vero.

Naturalmente prenderò atto di fatti assodati che modifichino la mia linea di pensiero e di commento.

