Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, nello scrivere per te ieri notte le 30 amare righe di commento all’infausto match Juve-Ajax, pronosticavo che a pochi minuti dal fischio di chiusura della partita sarebbero cominciate le narrazioni apocalittiche sul tramonto della Vecchia Signora. E difatti ascoltavo stamane alla radio un inaudito imbecille il quale pontificava - senza che nessuno lo prendesse a pernacchie - che Allegri sta per congedarsi con la coda tra le gambe e che Cristiano Ronaldo è lì lì per andare a chiudere la sua carriera non so se in Portogallo o in Cina. C’è poi il fatto che il titolo Juve è andato giù di brutto in borsa e dunque povera Vecchia Signora ridotta al lastrico.

Ora va bene che viviamo nell’era dell’imbecillità ma a tutto c’è un limite. La sconfitta di ieri è stata cocente, secca, peggiore di quanto non dicesse il risultato. E dunque? E dunque la Juve si appresta a vincere l’ottavo scudetto ed è straordinariamente ben situata e attrezzata per arrivare a dieci scudetti consecutivi. Quanto alla borsa, è evidente che chi ha venduto punta al ribasso del titolo per poi riacquistarlo il prima possibile al miglior prezzo possibile.

E’ la vita, è l’economia, è il calcio. Dove ci sono le vittorie e le sconfitte. Non necessariamente l’apocalisse di cui va matta la comunicazione mass-mediatica.

