Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, sono ancora in estasi dall’avere visto questa stupenda partita che la Lazio ha vinto per 3-2 in casa di un ottimo Genoa. E’ stata battaglia sino agli ultimi minuti, con la Lazio che portava 4-5 uomini in area del Genoa pur in vantaggio di 3-2. Il calcio quando è bello è veramente bello.

E che la Lazio giochi il miglior calcio del torneo italiano 2019-2020 non v’è il minimo dubbio. Cappello dinnanzi al coach Simone Inzaghi, al presidente Lotito, al geniale direttore tecnico albanese Tare. Cappello dinnanzi ai miei cari amici che tifano Lazio, da Toni Concina a Francesco Rutelli.

Ci vorrebbe una targa a indicare il luogo dov’è stato firmato per 7 milioni di euro il contratto di acquisto di Luis Alberto, il miglior centrocampista assieme a Milinkovic-Savic del torneo italiano. Da qui a maggio, questo rischia di essere il più bel torneo degli ultimi anni.

Ne sto parlando da juventino, e da juventino dico che se la Lazio acciuffasse lo scudetto sarebbe una data straordinaria del calcio italiano. Mamma mia che squadra. Scendono giù in 5 o 6 e ciascuno di loro accarezza la palla a meraviglia e sa a puntino che cosa deve fare e quale dei suoi compagni mettere in moto. Una sinfonia.

Non che sia così facile sopravanzare la Juve, una squadra che da qui a maggio può solo migliorare e che giocherà in casa e contro l’Inter e contro la Lazio. Il calcio è imprevedibile epperò la corazza della Juve è di ferro, e tanto più che è una squadra assuefatta a combattere sino all’ultimo un torneo fatto di sudore e di sangue. Ne vedremo di belle.

Purtroppo, e per quel che riguarda la Juve, l’avere acquisito il coach Sarri c’entra nulla. Era ridicolo pensare che lui arrivasse a casa Juve a insegnare calcio a Bonucci, CR7, Pjanic, Dybala e compagnia calciante. Rispetto agli anni passati la Juve non ha acquisito quest’anno nulla di rilevante né quanto ai giocatori in campo né quanto alla conduzione tecnica. Va lo immaginate qualcuno che scritturi un architetto a migliorare il Partenone o il Colosseo? Saranno 13 meravigliose domeniche di calcio. Evviva. Vinca il migliore.

